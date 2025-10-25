Le riflessioni degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga: tutti i plessi uniti per la pace

Un filo simbolico e invisibile, ma fortissimo, ha unito tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga – dai più piccoli ai più grandi – in una sola comunità educativa impegnata a riflettere sui valori della pace, del rispetto e della non-violenza. Si è svolta infatti, ieri, in tutti i plessi dell’Istituto, una giornata di riflessione condivisa, volta a promuovere la consapevolezza e il dialogo su temi di grande valore civile ed educativo. L’iniziativa si è tenuta in concomitanza con la manifestazione per la pace “Disarma le menti e accendi il cuore”, promossa dalla Pro Loco di Simbario.

In ciascuna sede scolastica sono state realizzate attività specifiche, interne o esterne, legate alla medesima tematica.

Tutti gli alunni sono stati guidati dagli insegnanti nello svolgimento di attività calibrate in base alla loro età: nei plessi della Scuola dell’Infanzia i bambini hanno espresso il loro desiderio di pace attraverso canti, disegni e piccoli gesti simbolici; nella Scuola Primaria gli alunni hanno partecipato a letture animate e laboratori creativi dedicati al tema dell’amicizia e del rispetto; mentre nella Scuola Secondaria di primo grado le classi hanno affrontato momenti di confronto e dibattito, accompagnati da riflessioni sui valori costituzionali e sulla responsabilità personale nella costruzione di una società non violenta.

La partecipazione alle attività ha, dunque, permesso agli alunni di vivere attivamente i valori costituzionali della pace e della non-violenza, fondamentali per formare cittadini responsabili, capaci di costruire una società giusta ed inclusiva.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente scolastico, professor Rocco Olivadese, che ha ricordato come “valori quali la pace, il rispetto dell’altro e delle differenze individuali, la cittadinanza e il rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione, siano alla base della nostra Costituzione, nonché delle indicazioni nazionali per il primo ciclo e delle nuove linee guida per l’Educazione civica. Essi risultano, quindi, pienamente coerenti con le linee generali del PTOF dell’Istituto e rientrano trasversalmente nelle progettazioni didattiche delle singole classi e sezioni”.