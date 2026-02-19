Le reliquie di San Francesco d’Assisi in arrivo all’Arcidiocesi di Rossano Cariati

L’Arcidiocesi di Rossano Cariati è pronta a vivere un momento di grande spiritualità e gioia.

Le reliquie di San Francesco d’Assisi, il Santo Patrono d’Italia, saranno accolte in Diocesi il 23 febbraio per un pellegrinaggio speciale, in occasione dell’VIII Centenario del Transito del Santo avvenuto il 3 ottobre 1226. L’apertura ufficiale del “Particolare Anno di San Francesco”, indetto da Papa Leone XIV insieme ai Ministri Generali della Famiglia Francescana, con la concessione dell’indulgenza plenaria, è stata celebrata in diocesi l’11 febbraio scorso a Terranova da Sibari nella comunità francescana con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo Aloise, alla presenza del Ministro Provinciale di Calabria, fra Mario Chiarello, del Padre Guardiano fra Gaetano, del Padre Parroco fra Gaetano Paolo, dei religiosi e delle religiose, delle fraternità francescane del territorio. Tale anno giubilare speciale è un invito a seguire l’esempio del Santo, diventando modelli di vita cristiana e testimoni di pace. In tal contesto si inserisce la peregrinatio Terra del Transito, il cui programma sarà scandito da momenti di preghiera, musica e testimonianza. L’arrivo delle reliquie di San Francesco, sarà un’occasione unica per i fedeli di avvicinarsi al santo e di ispirarsi alla sua vita di povertà, umiltà e amore per la natura e per chiedere la sua intercessione per la nostra comunità.

PROGRAMMA DELLA CELEBRAZIONI.

Giorno 23 febbraio Cattedrale: