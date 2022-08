Le Quote delle Scommesse Sportive Online e la Loro Conversione￼

Capire come funzionano le quote delle scommesse può essere un po’ complicato per i giocatori che hanno appena iniziato la loro avventura nelle scommesse.

Si presentano sotto diverse forme e può essere necessario un po’ di tempo per abituarsi al loro funzionamento. Ciò non sorprende se si considera che le scommesse sportive online sono un business di numeri.

Per trovare il miglior valore è necessaria una buona conoscenza degli sport coinvolti e delle quote disponibili.

Pertanto, è fondamentale capire il significato effettivo delle quote. Per questo motivo, la capacità di convertire le quote delle scommesse può essere di grande aiuto per coloro che sono alle prime armi con le quote delle scommesse.

Ecco perché abbiamo creato una guida per aiutarvi a capire meglio le quote, come funzionano e come convertirle. Ci auguriamo che questa guida vi sia utile.

Cosa sono le quote delle scommesse sportive online?

Partiamo dalle basi e parliamo di cosa sono le probabilità. In sostanza, le probabilità sono un numero che indica la probabilità che un evento si verifichi.

Per quanto riguarda le scommesse, il discorso è un po’ diverso: le quote sono una rappresentazione del payout della scommessa, ovvero indicano quanto si otterrebbe in cambio se la scommessa effettuata avesse successo.

Ad esempio, se il Manchester City gioca contro il Southampton e si scommette sulla vittoria del Man City, è probabile che si ottenga una quota di 1/2 (questi sono solo esempi, le quote reali possono variare).

Ciò significa che il Manchester City ha la probabilità di vincere la partita il doppio delle volte in cui perde (se fosse 1/1 ci si aspetterebbe che vinca 5 partite su 10).

Ciò significa che per ogni dollaro scommesso si vincono 50 centesimi. Quindi, se l’importo della vostra scommessa è di 10 dollari, otterrete 15 euro se la vostra scommessa risulterà vincente.

Se un risultato è probabile che si verifichi una volta ogni sei, la probabilità è di 5/1 e, in una scommessa di questo tipo, il giocatore ottiene 50 dollari per ogni 10 dollari puntati.

Come vengono convertite le quote delle scommesse?

Esistono due tipi principali di quote per le scommesse sportive online, entrambi visualizzabili in modi diversi. Le quote delle scommesse sono solitamente presentate come quote frazionarie o quote decimali, e probabilmente dal nome si capisce che si tratta di tipi numerici diversi che indicano la stessa cosa.

La conversione delle quote delle scommesse è un’abilità importante da padroneggiare. In qualità di scommettitori, dovreste prendere in considerazione le quote di rottura.

In questo modo si scopre quanto si otterrebbe da un evento 4/1 in cui si scommette 10 dollari, moltiplicando il numero a destra per il numero a sinistra (10 x 4). Queste quote di rottura mostrano quanto si può vincere in relazione alla propria puntata.

Per le quote decimali, calcolate quanto ottenete da una quota di 5,00 se scommettete 10 dollari moltiplicando la vostra puntata per il numero 10 x 5,00. Il risultato sarebbe 50 dollari. Il risultato è lo stesso dell’esempio delle frazioni, ma è espresso in modo diverso.

Esiste un altro tipo di quote, note come quote americane. Anche in questo caso sono espresse in modo diverso, ma hanno essenzialmente lo stesso significato. Queste quote sono note anche come quote moneyline e sono espresse con un numero positivo o negativo.

Tutte queste espressioni diverse non significano che vincerete più denaro. Sono solo modi diversi di indicare la stessa cosa e si basano tutti sulla probabilità.

Se volete scommettere seriamente, conoscere il modo in cui tutte queste quote influiscono sulla probabilità implicita è molto importante, in quanto vi aiuterà a individuare i bookmaker che offrono il valore migliore. Inoltre, aumenterete le possibilità di scommettere sui mercati che vi offrono un valore migliore.

La conversione di tutte queste quote di scommesse sportive online può sembrare complicata. Chiunque abbia avuto difficoltà con l’algebra a scuola sa di cosa stiamo parlando, ma non temete, l’aiuto è a portata di mano.

Vediamo come convertire le quote frazionarie in quote decimali. Queste sono le quote più comuni utilizzate dai bookmaker, quindi sembra ragionevole utilizzarle come esempio.

Il calcolo è piuttosto semplice:

Dividere il primo numero per il secondo e aggiungere 1,00 per convertire le quote frazionarie in decimali (quindi 6/4 = 6 ÷ 4 = 1,5, + 1,00 = 2,5).