Le principali vertenze della Calabria al centro dell’incontro tra Occhiuto e rappresentanti di CGIL, CISL e UIL

10 Dicembre 2025 Redazione Politica 0

Le principali vertenze che interessano il territorio calabrese al centro dell’incontro tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e i rappresentanti di CGIL CISL e UIL Calabria. Nelle prossime settimane la convocazione dei primi tavoli su:

  • Politiche sanitarie
  • Politiche Sociali
  • Lavoro- Sviluppo- Turismo
  • PNRR e Infrastrutture

Ai tavoli parteciperanno anche le Federazioni di categoria interessate.

Richiesta, inoltre, la convocazione della Cabina di Regia su Salute e Sicurezza sul Lavoro per definire un Piano operativo regionale e del Tavolo Regionale delle Politiche attive del Lavoro per consentire l’avvio di misure di sostegno allo sviluppo occupazionale.

Definiti una serie di possibili affidamenti condivisi su: precariato regionale, protocollo appalti, formazione e occupabilità, fisco regionale, credito, che dovranno essere sviluppati per arrivare a provvedimenti concreti utili a superare le criticità che continuano a caratterizzare il territorio regionale.

