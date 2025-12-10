Le principali vertenze della Calabria al centro dell’incontro tra Occhiuto e rappresentanti di CGIL, CISL e UIL

Le principali vertenze che interessano il territorio calabrese al centro dell’incontro tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e i rappresentanti di CGIL CISL e UIL Calabria. Nelle prossime settimane la convocazione dei primi tavoli su:
- Politiche sanitarie
- Politiche Sociali
- Lavoro- Sviluppo- Turismo
- PNRR e Infrastrutture
Ai tavoli parteciperanno anche le Federazioni di categoria interessate.
Richiesta, inoltre, la convocazione della Cabina di Regia su Salute e Sicurezza sul Lavoro per definire un Piano operativo regionale e del Tavolo Regionale delle Politiche attive del Lavoro per consentire l’avvio di misure di sostegno allo sviluppo occupazionale.
Definiti una serie di possibili affidamenti condivisi su: precariato regionale, protocollo appalti, formazione e occupabilità, fisco regionale, credito, che dovranno essere sviluppati per arrivare a provvedimenti concreti utili a superare le criticità che continuano a caratterizzare il territorio regionale.