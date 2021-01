Le persone preferiscono gli incontri online agli appuntamenti reali

Se fino a pochi anni fa le coppie si formavano prevalentemente a partire da incontri casuali e reali (cioè durante le feste con amici comuni oppure nei locali) oggi vanno per la maggiore gli appuntamenti online. Si stima che una coppia su 5 e un matrimonio su 6 nascano, infatti, a partire dai portali di incontri sul web. Ecco perché vale la pena di approfondire questo mondo virtuale che, anche a causa del lockdown, sta diventando sempre più il tramite privilegiato degli incontri romantici (e non) in Italia.

Il dating online a molti non fa più paura

A causa della quarantena, i portali di incontri (che esistono già da circa vent’anni) sono diventati la nuova normalità e non più qualcosa da guardare con sospetto. Anche i più reticenti, come dimostrano le statistiche, hanno iniziato ad avvicinarsi a questo modo di conoscere persone.

Un argomento interessante è il numero di presenze in Italia. Se fino a poco tempo fa il dating online era diffuso solo nelle grandi città (Roma in testa, seguita da Milano e Napoli), oggi i siti di incontri si vanno diffondendo a macchia d’olio sul territorio nazionale.

Ecco perché fare incontri per adulti Grosseto oggi non è più una rarità. L’industria degli appuntamenti si è diffusa in tutte le città e paesi d’Italia.

Il lockdown ha portato i suoi cambiamenti

Sembra che in Italia la maggior parte dei portali abbia registrato un aumento considerevole degli iscritti nella scorsa primavera: parliamo addirittura di un +40% da marzo. Durante il lockdown, che per molti ha significato ansia, solitudine e frustrazione, è del tutto naturale che si sia sentita la mancanza del contatto umano: i portali di incontri sono serviti a colmare queste carenze, offrendo momenti di divertimento e svago oltre che nuove conoscenze. Rispetto a prima, su questi siti si chatta di più: sempre la scorsa primavera si è registrato in Italia un aumento delle chat, che oggi durano un 30% in più di prima.

Quindi, il lockdown ha portato cambiamenti in senso quantitativo, ma non solo: è cambiata e sta cambiando anche la qualità degli incontri, con i primi appuntamenti che spesso vengono organizzati in forma virtuale. Queste app di dating, che fino a un anno fa erano semplici appigli per contattare persone e incontrarle dal vivo, stanno assumendo connotati decisamente più complessi.

Il problema più grande è il barare

Il maggior problema degli incontri online consiste nel fatto che, rispetto a quanto avviene nella realtà, è decisamente più facile mascherare alcune realtà. Si è calcolato che l’81% degli iscritti alle app di incontri mentano sul proprio peso o sulla propria altezza, o su almeno una delle caratteristiche del proprio profilo. Piccole bugie innocenti, che derivano spesso da una insicurezza di fondo o dal semplice desiderio di apparire più attraenti.

Ben più gravi sono le bugie di grosso calibro, e cioè i fenomeni di catfishing (creazione di profili falsi). Si stima che negli stati uniti 1 profilo di dating su 10 sia falso.

Il catfishing nasce con l’intento di truffare o, ancora una volta, da estrema timidezza e disagio nella socializzazione. Riconoscerlo non è molto difficile, in quanto se una persona rifiuterà costantemente di vedervi dal vivo o di telefonarvi si tratterà probabilmente di un “baro” digitale.

Abbiamo visto che il dating online è una bellissima esperienza e una soluzione a molti dei problemi che la pandemia ci sta portando. Perché non provare, dunque? Ma sempre con un occhio alla sicurezza e il radar acceso contro i catfish. Meglio scegliere siti conosciuti e verificati, per andare sul sicuro.