Le opere dell’architetto capistranese Daniele Rizzuti scelte dal critico Vittorio Sgarbi

Architetto e fotografo, dipendente ex Lsu/Lpu del Comune di Capistrano, Daniele Rizzuti è ormai nelle grazie dei più importanti critici d’arte per le sue opere fotografiche che lo stesso artista ormai da tempo colleziona ed esibisce in pubblico.

Per ultimo, proprio alla mostra d’arte contemporanea definita “I Mille di Vittorio Sgarbi” svoltasi in questi giorni ai Magazzini del Sale di Cervia, le esposizioni dell’architetto Rizzuti sono state fortemente volute e pubblicizzate da Sgarbi in persona. Basta leggere la pagina ufficiale del critico per apprendere che dietro alla fotografia di Rizzuti si nasconde un pezzo d’arte davvero molto apprezzato. “Massima felicitazione” è stata espressa dal sindaco Marco Martino che ha manifestato “enorme riconoscenza verso chi oggi si impegna a far conoscere ai tanti italiani, le doti che i capistranesi hanno in possesso e palesano attraverso la propria forma di capacità. Daniele – ha proseguito il primo cittadino – è nei nostri cuori, rappresentando un vero e proprio elemento di orgoglio per la nostra comunità. Orgoglio che sapremo ricambiare in vicinanza e sostegno incondizionato. Siamo sicuro che un giorno l’architetto Rizzuti scriverà la storia nei libri d’arte. La storia – ha concluso – che trae le sue origini proprio dal nostro paese