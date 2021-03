Le misure anticrisi e le prospettive della Calabria: l’assessore regionale Gianluca Gallo ospite di “On the news”

Le misure anticrisi adottate dalla Regione Calabria, gli interventi attuati nel settore sociale, il ruolo del volontariato, le azioni di contrasto alla proliferazione dei cinghiali, il sostegno alle aziende agricole ed il rilancio del settore primario. Sono questi gli argomenti principali che saranno affrontati sabato, eccezionalmente alle ore 18.30, nel corso della puntata di “On the news”, che sarà visibile sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Nella “room” di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (interventi socio-culturali di Daniela Rabia, regia di Marco Primerano), ci sarà l’assessore regionale alle Politiche agricole, allo sviluppo agroalimentare, alle Politiche sociali e per la famiglia, Gianluca Gallo. L’esponente dell’Esecutivo calabrese, esponente di Forza Italia, si soffermerà inoltre sulle criticità che ancora attanagliano il territorio e sulle prospettive di sviluppo. Non mancheranno i riferimenti agli equilibri politici ed alle prossime elezioni regionali.