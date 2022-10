“Le missioni mediche cubane cubane sono una nuova forma di schiavitù”: Ferrara (M5S) protesta con Occhiuto

“La Regione Calabria, amministrata dal centrodestra, ha siglato un accordo quadro con il regime cubano che prevede un versamento di 4.700 euro al mese per ogni medico cubano impiegato nella sanità calabrese. Di questi solo 1.200 euro saranno versati direttamente ai medici e ben 3.500 andranno invece nelle casse dello Stato cubano. Questo è sfruttamento e una chiara violazione di diritti umani. Insieme agli europarlamentari spagnoli Javier Nart, Jordi Cañas e Leopoldo López Gil ho inviato una lettera di protesta al presidente della Regione Roberto Occhiuto”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“I medici cubani, molti dei quali appartenenti alle Forze Armate e spinti dalle condizioni di povertà in cui vivono nel loro Paese, sono costretti ad arruolarsi in plotoni medici che lavorano poi all’estero sottopagati perché il Governo trattiene la quota maggiore del loro stipendio. In Calabria dovrebbero essere assunti ben 497 medici, una pratica condannata anche dal Parlamento europeo che l’ha definita una forma di schiavitù in alcune risoluzioni del 2021. È gravissimo che Occhiuto abbia siglato un accordo quadro con l’agenzia governativa cubana a queste condizioni capestro. La carenza di personale medico e paramedico in Calabria è un’emergenza e da Occhiuto, che è anche Commissario alla Sanità, i cittadini si aspettano soluzioni strutturali e non ‘tappabuchi’ che legalizzano di fatto il caporalato. Inoltre, anche l’Ordine dei Medici della Calabria ha sollevato dubbi sulla competenza professionale di questo personale. Anziché sfruttare i lavoratori stranieri, il presidente Occhiuto promuova i concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato nella sanità calabrese. I cittadini calabresi non meritano tutto questo”, accusa Ferrara. “Occhiuto faccia autocritica anziché attaccare chi legittimamente difende i cittadini e la sanità calabrese. Nella sua risposta il presidente della Regione Calabria non smentisce la notizia sull’accordo raggiunto con il regime cubano che prevede una trattenuta sullo stipendio di 500 medici e infermieri. Per noi il fatto che questi percepiscano 1.200 euro mentre il resto – 3.500 euro – vada nelle casse dello Stato cubano è sfruttamento. Per Occhiuto invece? Aspettiamo di capire se ritiene questo compenso congruo e quindi se per lui è tutto normale. Occhiuto ignora, inoltre, che è compito del parlamentare europeo quello di rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo. Poiché l’accordo-quadro da lui siglato con il governo di Cuba contraddice in maniera inconfutabile le indicazioni espresse da alcune risoluzioni europee, è mio dovere segnalarle sia alla Regione che lui presiede sia a tutti i cittadini calabresi che io rappresento a Bruxelles. Non a caso la lettera inviata a Occhiuto è stata sottoscritta anche da altri tre europarlamentari spagnoli, uno dei quali del gruppo PPE, lo stesso di Forza Italia. Fuoco amico? No, voglia di giustizia, quella che il Governatore non conosce. Infine, per quanto riguarda le libertà di questi medici chiediamo a Occhiuto di approfondire meglio la legge del Governo cubano che regolamenta l’attività lavorativa dei suoi cittadini all’estero. Questi sono infatti soggetti a una serie di regole governative che limitano la loro libertà individuale. Impiegare medici cubani negli ospedali calabresi è l’ennesima soluzione tampone che nulla andrebbe a risolvere. Non a caso anche l’Ordini dei Medici ha espresso dubbi sulla garanzia di un’assistenza sanitaria riguardante professionisti stranieri che per esercitare in Italia dovrebbero passare attraverso severe procedure di verifica e riconoscimento di titoli e conoscenza della lingua. Occhiuto faccia mea culpa e rimedi ai suoi disastri”, così l’eurodeputata Laura Ferrara in risposta alla replica del presidente Roberto Occhiuto.