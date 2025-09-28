Le mille attrattive della “Festa del fungo”: anche Occhiuto fa tappa a Serra San Bruno

All’inizio era solo un’idea, poi un’iniziativa di paese, adesso è un evento atteso che attira visitatori anche da fuori regione. La “Festa del fungo”, pensata dalla Pro Loco (e sostenuta dal Comune, dal Gal “Terre vibonesi” e dal Parco delle Serre) e giunta alla sua XII° edizione, è entrata di diritto nella tradizione e nella cultura serrese: al centro, certo, c’è l’imperatore dei boschi, il porcino cercato come un tesoro, che si trasforma in dominatore incontrastato della tavola, poco importa se quella di casa o di uno dei tanti ristoranti che lo propongono in mille varianti. Ma tra castagni, faggi, abeti e pini ci sono innumerevoli tipologie di funghi, ben organizzate e descritte con la mostra micologica, che racconta e affascina, attira e coinvolge.

Nonostante un tempo inclemente, lo spettacolo è andato avanti con il centro storico invaso da turisti desiderosi di provare i sapori della natura e di ammirare i prodotti artigianali, di assistere all’esibizione dei “Giganti di Varapodio” ed al ballo della tarantella. Alla tentazione di ammirare le bellezze esposte a Serra a San Bruno non ha resistito neanche il presidente della Regione Roberto Occhiuto (accolto in particolare dal sindaco Alfredo Barillari e dal commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo) che nella tarda serata di sabato si è piacevolmente intrattenuto negli stands passeggiando lungo Corso Umberto I e incontrando i cittadini. Nessun discorso, nessun comizio, solo saluti e strette di mano. La festa proseguirà nel prossimo fine settimana con divertenti momenti d’intrattenimento e con il concerto di Cecè Barretta. Intanto, non si fermeranno le escursioni volte alla ricerca dei funghi: la gioia non è solo degustarli, ma semplicemente scovarli.