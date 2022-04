Le migliori produzioni di Hollywood sui miti dell’antica Grecia

Le divinità e i miti dell’antica Grecia hanno affascinato da sempre decine e decine di generazioni. La stessa civiltà ellenica è stata profondamente interessante, a partire dalla politica, fino ai costumi e alle usanze dalle quali oggi non siamo poi così particolarmente lontani. Le storie intorno ai personaggi che sono stati resi celebri ed immortali nei racconti di Omero, Anassimene di Mileto, Euripide ed Erodoto – solo per citare alcuni degli autori greci antichi – hanno ispirato nei secoli racconti ed opere che la moderna cinematografia ha saputo trasportare sino ai giorni nostri con somma maestria. Ma quali sono i film che meglio hanno ripercorso la grandiosità della mitologia della Grecia antica?

Tra le pellicole più famose di questo filone non possiamo non citare "Troy", colossal epico del 2004 sull'Iliade. Ambientazioni mozzafiato e un cast di primissimo livello fanno da sfondo a uno dei lungometraggi dedicati ai miti dell'antica Grecia più discussi e rivisitati dalla moderna cinematografia. Tra i vari protagonisti del film troviamo Brad Pitt, vincitore di due Oscar per "12 anni schiavo" e "C'era una volta a Hollywood"; oltre all'ex marito di Angelina Jolie figura anche Eric Bana, già visto nei panni dell'agente dei servizi israeliani del Mossad in "Munich" di Steven Spielberg.

Costato 170 milioni di dollari, Troy è riuscito a incassare quasi mezzo miliardo di dollari al box office, rendendolo uno dei primi cento film ad aver incassato di più nella storia del cinema. Il film narra del leggendario guerriero Achille (Pitt) alle prese con l’assedio della città di Troia. Insieme ai suoi Mirmidoni, il protagonista della pellicola diretta da Wolfgang Petersen (Air Force One e La Storia Infinita) dovrà scontrarsi con Ettore (Bana) per poi avere la meglio sulle difese della Città del Sole, pur consapevole che proprio in terra troiana avrebbe trovato la morte. Nel cast, oltre Pitt e Bana, si segnalano anche le presenze di Orlando Bloom (nei panni di Paride, il fratello di Ettore), Diane Kruger (Elena di Troia), Brian Cox (Agamennone), Sean Bean (Ulisse) e Peter O’Toole (Priamo).

Ma il film sui miti greci più famoso è probabilmente l’italiano “Ulisse” di Mario Camerini, film del 1954 con Kirk Douglas nei panni del re di Itaca. All’epoca l’Ulisse di Camerini si portò a casa quasi due miliardi delle vecchie lire; ad oggi, è l’ottavo film italiano che ha incassato di più nella storia delle produzioni cinematografiche mondiali. La storia è liberamente tratta dai racconti dell’Odissea di Omero. Caduta Troia, Ulisse e i suoi cercano disperatamente di far ritorno nella loro isola natia ma dopo aver profanato il tempio di Poseidone questo viaggio si tradurrà in anni e anni di sventure e sciagure in giro nelle acque della Magna Grecia e del mar Mediterraneo.

Basato su un avvenimento storico realmente accaduto (la Battaglia delle Termopili) e sull’omonima graphic novel di Frank Miller, “300” di Zack Snyder narra invece le gesta di Leonida (interpretato magistralmente da Gerard Butler) e dei suoi trecento guerrieri spartani, impegnati nell’impossibile missione di scacciare via gli invasori persiani guidati dal re Serse (Rodrigo Santoro). Campione d’incassi al box office, 300 ha guadagnato 450 milioni di dollari, piazzandosi nella top ten dei film più visti del 2007. Due i particolari che hanno reso famoso ed epico il racconto di Zack Snyder, ovvero la fotografia (tipicamente noir) e la tecnica del chroma key, utilizzata per meglio rendere le immagini più uguali ai disegni del fumetto originale.

Chiudiamo con Alexander di Oliver Stone. Il film, altro colossal epico uscito nelle sale di tutto il mondo nel 2004, vanta un cast stellare formato, tra i vari, da Colin Farrell (nei panni di Alessandro Magno), Angelina Jolie, Val Kilmer (Filippo il Macedone), Jared Leto (Efestione), Anthony Hopkins (Tolomeo I) e Jonathan Rhys-Meyers. La pellicola narra della storia di Alessandro III di Macedonia, diventato poi il Grande (Magno), il Conquistatore, per aver portato – due secoli dopo la caduta di Leonida alle Termopili – l’esercito della Grecia a conquistare un territorio sconfinato che dal Peloponneso arrivava sino all’India settentrionale. Il film, tuttavia, si è rivelato un autentico flop al botteghino e anche agli occhi dei critici che sulle riviste del settore lo hanno letteralmente stroncato.