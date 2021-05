Le mascherine antivirus tra moda e protezione

Ci accompagnano ovunque e abbiamo imparato gradualmente a conviverci, le mascherine sono diventate anche un accessorio moda. Entrate prepotentemente nel nostro quotidiano con lo scoppio della pandemia, ormai abbiamo imparato ad utilizzarle tutti i giorni e per questo a cercare di orientarci su quale scegliere, preferire delle mascherine antivirus comode, è sicuramente un modo per non trascorrere la giornata con fastidi di diverso genere. C’è anche chi ha preferito non rinunciare mai allo stile e ha creato delle mascherine su misura, dai grandi brand alle piccole boutique, possiamo trovare diverse tipologie per tutti i gusti.

La moda delle mascherine

Nel corso della prima fashion week parigina la prima mascherina ad apparire è stata quella coordinata al vestito di Marine Sierre, del valore di 290 euro. Ma se vi può sembrare costosa questa, non temete, fra poco vi sembrerà economica.

Nel 2020 è stata realizzata la più pregiata che sia mai esistita: tempestata di oro e diamanti per un peso di oltre 270 grammi e un valore di 1,5 milioni di dollari.

Un pochino più economica è quella realizzata da una storica società newyorkese che ha realizzato mascherine del valore di 250 mila dollari. Il materiale utilizzato? Oro bianco con più di tremila diamanti da 73,27 carati per un peso di 159,9 grammi. E se pensate che la indossino in pochi dovrete ricredervi, perché l’azienda ha dovuto crearne una serie intera, tale era il volume di richiesta.

Anche i vip hanno sfoderato mascherine trendy durante l’anno passato. La prima a farlo, e in un momento storico in cui ancora poco si conosceva della pandemia che sarebbe arrivata, è stata Billie Eilish. Si stavano tenendo i Grammy Awards 2020 e la cantante, vincitrice di quattro categorie (prima diciannovenne della storia della musica), ha indossato una mascherina Gucci con tulle nero e doppia g di cristalli sul red carpet. In quel momento ancora non era obbligatorio indossarla, né si pensava lo sarebbe diventato di lì a poco.

Infatti, all’epoca le mascherine non erano sinonimo di covid, ma accessori contro l’inquinamento e lo smog, che si vedevano indossati quotidianamente solo nei Paesi più inquinati. Alcune aziende allo scoppio della pandemia, si sono ritrovate con questi oggetti già pronti nella loro linea di moda, proprio grazie a quegli utilizzi. È il caso di Fendi, ad esempio, che ha venduto le sue mascherine in pura seta a 190 euro.

Ma successivamente, tutti i grandi brand si sono dati da fare per creare le loro mascherine su misura. Burberry ha lanciato una linea speciale per il Covid e ha associato alle vendite una buona causa: il 20% del ricavato alle popolazioni più colpite dal Covid.

Confidustria nell’Aprile 2020 ha previsto un fabbisogno di mascherine per le aziende produttrici italiane pari a 365 milioni al mese. Ma ormai le stime sono state superate dalla realtà e le mascherine sono diventate necessarie come la biancheria intima.

Le mascherine per la protezione

Ma quando si tratta di mascherine non c’è moda che tenga. Perché alla fine, anche se a un gala possiamo indossarne una di diamanti oppure oro, è tutti i giorni per tante ore che dobbiamo mantenere questi oggetti addosso. Inoltre, perché non perda di efficacia, la mascherina va sostituita spesso e deve fungere da scudo protettivo contro il covid – 19. Per cui, aldilà delle tendenze, vediamo subito quali sono le mascherine più indicate per la protezione quotidiana delle persone, quelle che riescono a proteggere in egual modo chi le indossa e chi ti sta intorno.

Mascherina chirurgica

Le classiche, quelle che prima della pandemia si vedevamo solo addosso ai medici in sala operatoria, e ora invece le acquistiamo in stock per noi. Hanno la capacità filtrante verso chi le indossa più bassa di tutte le altre tipologie, intorno al20%. Invece, quella esterna, di protezione verso gli altri è abbastanza buona: 95%.

Il grande vantaggio di questa tipologia è la protezione dai microbi e dagli schizzi. Sono monouso, per cui vanno eliminate subito dopo e questo ha generato non pochi dubbi riguardo l’inquinamento ambientale che genera un uso massivo di questi dispositivi.

FFP 1

Questo dispositivo di protezione individuale è chiamato anche antipolvere, per la capacità di filtrare le polveri non sottili, infatti è molto impiegato in edilizia. La sua capacità filtrante si aggira intorno all’80%, sia verso chi la indossa che verso l’esterno. Tuttavia, hanno scarso potere protettivo verso le particelle del covid. Pertanto, viene sconsigliato l’utilizzo.

FFP 2

Ritenuta la più idonea per tutti fra le mascherine Anticovid, filtra il 96% delle particelle presenti nell’aria, e protegge in egual modo chi la indossa e chi si trova accanto. Monouso, vanno indossate per massimo 8 ore e sono consigliate insieme alle FFP 3 per le situazioni a rischio e per gli operatori sanitari.

FFP 3

Sono le mascherine con un potere filtrante maggiore in assoluto, si aggira intorno al 98-99% e vengono utilizzate in situazioni ad alto rischio, anche perché hanno un costo più elevato di tutte le altre. Sono in grado di proteggere chi le indossa anche dalle particelle tossiche o cancerogene. Anche queste sono monouso e vanno smaltite dopo averle utilizzate per non più di 8 ore.

Per maggiore sicurezza sulla lavabilità di queste protezioni individuali, è possibile controllare l’etichetta: quando compare la sigla “NR” non possono essere riutilizzate; invece, quella “R” indica il contrario. Tuttavia, questi dispositivi sono soggetti a usura e quando vengono indossati in ambienti ad alto rischio andrebbero comunque smaltiti per garantire la sicurezza massima per sé stessi e le persone intorno a noi.

Il Ministero della Salute italiano ha fornito un elenco completo dei dispositivi più idonei alla protezione individuale, consultabile online direttamente sul loro sito. Le ricerche sul campo si aggiornano costantemente mentre il virus continua ad avanzare assieme alle sue varianti. Quello delle mascherine antivirus è un campo in continua evoluzione ma è importante essere certi di acquistare su siti garantiti e certificati, su MaskHaze per esempio, puoi essere certo di selezionare dei prodotti certificati ad un prezzo competitivo.