Le impressioni di Mister Giglietta dopo l’ultima vittoria Puliservice

La Puliservice Reggio Calabria consolida la sua posizione in vetta alla classifica del campionato di Serie C Femminile calabrese.

Dopo l’ultimo successo, ottenuto contro la temibile Arpaia Lamezia, team che può contare sull’esperienza della veterana Stefania Papa, abbiamo ascoltato le impressioni del mister Franco Giglietta.

“Sapevamo di aver di fronte un avversario difficile”, esordisce l’allenatore commentando la partita appena conclusa. “Ragazze ben allenate con un’atleta di esperienza che nel secondo e terzo set ha fatto vedere tutto il suo valore. La squadra è stata brava a reagire e chiudere due set ai vantaggi, non era facile e così siamo riusciti a mantenere la vetta anche questa settimana”.

Capitan Suelen Oliveira e le sue compagne hanno perso un solo punto ad inizio torneo nella vittoria al tie break a Gioia Tauro, vincendo tutte le altre sfide.

Prossimo impegno contro la Sozzi. Ci alleneremo bene per affrontare questo difficile derby con la massima determinazione e concentrazione”.

La Puliservice Reggio Calabria, sotto la guida di Giglietta con la preziosa collaborazione di Luciano Azzarà, conferma così il suo ottimo momento di forma e si prepara al match, consapevole di dover mantenere alti i livelli per difendere il primo posto in classifica.