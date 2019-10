Le elezioni regionali ed il ruolo della politica nei processi di sviluppo: Marco Martino ospite di “On the news”

La devozione dei serresi a San Gerolamo, la particolare biografia, i riti e le tradizioni legate ai festeggiamenti in suo onore saranno al centro della prima ora di “On the news”, il programma di approfondimento che andrà in onda sabato a partire dalle 10 sulle frequenze di Radio Serra.



A spiegare i dettagli storici e a svelare curiosità legate alla festa sarà l’esperto Marco Primerano che, ai microfoni di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza, si soffermerà anche sulla grande cultura letteraria del “sacerdote e dottore della chiesa”. Ampio spazio alla politica, invece, nella seconda ora con il sindaco di Capistrano Marco Martino che, oltre ad illustrare le azioni messe in campo nella cittadina angitolana con particolare riferimento ai servizi sociali, esaminerà lo scenario relativo alle prossime elezioni regionali, analizzando le prospettive del centro moderato in uno scacchiere politico in continua evoluzione.