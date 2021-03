Le elezioni regionali ed il progetto di rivoluzione socio-culturale: Carlo Tansi ospite di “On the news”

Continua il percorso di approfondimento politico di “On the news” in vista delle elezioni regionali. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), sabato a partire dalle 16, ci sarà Carlo Tansi, sorpresa della passata competizione elettorale che lo ha visto sfiorare la soglia dell’8%. Già professore incaricato di “Geologia Strutturale” presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università della Calabria, Tansi ha diretto per 3 anni la Protezione Civile della Calabria, avviando un processo di riorganizzazione e lotta agli sprechi. Nella puntata di “On the news”, che sarà visibile in live streaming sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”, saranno affrontati i principali problemi che attanagliano la Calabria e saranno analizzate le possibili vie d’uscita. Un apposito spazio sarà dedicato ai motivi che hanno portato all’alleanza fra Tansi e De Magistris.