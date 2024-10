Le elezioni presidenziali Americane e l’impatto sui mercati

Le elezioni presidenziali americane hanno sempre avuto un impatto significativo sui mercati finanziari, specialmente su indici come il Nasdaq. Tuttavia, come dimostra l’analisi storica, l’effetto diretto sui portafogli degli investitori tende a essere limitato nel lungo periodo. Questo articolo esamina come le elezioni statunitensi influenzano i mercati, con un excursus storico per comprendere meglio le opportunità e i rischi associati a queste dinamiche.

L’Impatto delle Elezioni Sui Mercati: Un’Analisi Storica

Secondo un’analisi condotta da TIAA, che ha considerato il comportamento di un portafoglio con una composizione di 60% azioni e 40% obbligazioni durante tutte le elezioni presidenziali dal 1928, solo in quattro anni si sono registrati rendimenti negativi. Questi anni — 1932, 1940, 2000 e 2008 — coincisero con eventi di grande rilevanza globale, come la Grande Depressione, la Seconda Guerra Mondiale, la bolla delle dot-com e la crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, nel complesso, i rendimenti medi annuali del portafoglio durante gli anni elettorali sono stati dell’8,7%, in linea con il rendimento medio degli anni non elettorali (8,5%).

Questi dati suggeriscono che, sebbene ci siano variazioni nel breve termine, nel lungo periodo l’impatto delle elezioni sulle performance di mercato tende a “lavarsi via”, come sottolineato da Niladri Mukherjee, Chief Investment Officer di TIAA.

Le Elezioni e l’Andamento del Nasdaq

Il nasdaq: ndaq essendo un indice tecnologico molto sensibile alle notizie economiche e politiche, può sperimentare una maggiore volatilità durante gli anni elettorali. Tuttavia, la storia dimostra che, nonostante le fluttuazioni a breve termine, l’effetto a lungo termine delle elezioni sul Nasdaq e su altri indici azionari è spesso marginale.

Secondo LPL Financial, l’indice S&P 500, che ha un forte legame con il Nasdaq, ha generato un rendimento medio del 7% durante gli anni elettorali a partire dal 1952. Quando un presidente in carica si ricandida, il rendimento medio aumenta al 12,2%. Questo aumento può essere attribuito al fatto che i presidenti in carica tendono a implementare politiche di stimolo fiscale e regolamentazioni pro-crescita per evitare recessioni e favorire la crescita dell’occupazione.

Fattori Che Influenzano i Mercati Durante le Elezioni

Gli effetti delle elezioni presidenziali sui mercati non dipendono solo dal vincitore, ma anche da fattori economici più ampi. Storicamente, gli investitori tendono a reagire non solo alle politiche dei candidati, ma anche a indicatori economici fondamentali come la crescita economica, i profitti aziendali, l’inflazione e la produttività. Le elezioni, sebbene creino volatilità nel breve termine, hanno un impatto minore rispetto a fattori macroeconomici e geopolitici.

Inoltre, la composizione del Congresso può svolgere un ruolo cruciale nel determinare l’efficacia delle politiche promesse dai candidati. Un Congresso diviso o con una maggioranza diversa da quella del presidente può rallentare l’attuazione delle politiche economiche, riducendo il loro impatto sui mercati.

Opportunità di Trading nel Mese di Ottobre

Il mese di ottobre è tradizionalmente un periodo di grande attenzione per i mercati finanziari, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali. La volatilità tende a crescere durante questo periodo, creando opportunità per i trader che possono sfruttare i movimenti dei prezzi a breve termine. Con diverse grandi aziende bancarie pronte a pubblicare i loro risultati trimestrali, come JP Morgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs, ci si può aspettare un incremento dell’attività sui mercati.

Inoltre, eventi economici chiave come il rapporto mensile sull’occupazione e l’indice dei prezzi al consumo (CPI) possono influenzare significativamente le aspettative degli investitori su come la Federal Reserve potrebbe agire in futuro. Qualsiasi segnale di aumento dell’inflazione o rallentamento dell’occupazione potrebbe portare a fluttuazioni nei mercati azionari, incluso il Nasdaq.

Conclusioni

Sebbene le elezioni presidenziali americane possano generare volatilità e incertezze sui mercati nel breve termine, nel lungo periodo l’impatto si riduce. Gli investitori dovrebbero evitare decisioni basate solo sugli esiti elettorali e concentrarsi invece su una strategia di investimento diversificata che tenga conto dei fondamentali economici globali. Come dimostra la storia, nonostante i picchi di volatilità, il mercato tende a riprendersi nel tempo, rendendo le elezioni un’opportunità più per il trading a breve termine che per cambiamenti strategici a lungo termine.