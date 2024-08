Le eccellenze locali e le prospettive del Parco delle Serre: il “Serreinfestival” propone la valorizzazione del territorio

Il percorso compiuto dalla creazione del Parco delle Serre fino ad oggi ed il ruolo che è stato assunto nel corso del tempo dall’ente di tutela ambientale sono stati i punti centrali del dibattito che ha aperto la terza giornata del “Serreinfestival”. L’evento è stato incastonato nella pregevole cornice dell’area pic-nic di Santa Maria del bosco, nel fresco offerto dagli alberi e tra i suoni della natura.

Dopo l’introduzione del componente dell’associazione “Condivisioni” Francesco De Caria e le riflessioni del responsabile di Ecolive Srl Dominik Gallè sulla necessità di valorizzare il legno locale, il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo ha risposto alle insistenti domande dei giornalisti Biagio La Rizza e Maurizio Bonanno, tracciando un bilancio della storia del Parco, sottolineandone le evoluzioni e guardando alle prospettive. Proprio Grillo fu inserito nel consiglio di gestione di 20 anni fa ed oggi si trova al vertice dell’Ente potendo così notare l’idea di Parco e la percezione dell’Ente del passato e quelle attuali.

“All’origine – ha affermato Grillo – il Parco era ritenuto fonte di vincoli, adesso è visto come fonte di opportunità tanto che, rispetto ai 26 Comuni che ne fanno parte, vi sono altre 10 richieste d’ingresso. Abbiamo superato il concetto di museizzazione ed il Parco è diventato un Ente aperto, attrattivo, che produce sviluppo, che si apre alle aziende, alle scuole ed alle associazioni e con esse collabora generando occasioni di crescita”.

Il commissario, che non è sfuggito all’interrogativo riguardante la normalizzazione dell’Ente con la nomina del presidente e l’esigenza di modificare la legge che regola gli organi, ha precisato che è stata ottenuta la certificazione per il turismo europeo e che negli ultimi anni sono state ottenute nuove risorse finanziarie, mentre resta aperta la questione della stabilizzazione degli operatori. Quanto ai progetti futuri, ha espresso l’intenzione raggiungere l’obiettivo di diventare Parco nazionale, di dare vita ad un Museo della biodiversità, di recuperare il Kursaal (storico locale posto nel cuore di Serra San Bruno) consentendo la piena fruizione alla comunità. Non poteva mancare la soddisfazione per aver riportato sul territorio il cervo italico riducendo il rischio di estinzione. Un passaggio è stato dedicato anche agli antichi mestieri (carbonai, vasai, scalpellini) che “vanno preservati e tutelati”.

Prima e dopo la discussione sono stati visitati gli stand dimostrativi ed espositivi del giovane vasaio Michele Papallo, di SerFunghi di Luigi Calabretta e degli studenti Catia Cartolano e Claudio Tomoiaga che hanno ideato una start-up innovativa (candele in cera d’api).

In serata, in piazza Azaria Tedeschi, serresi e visitatori hanno potuto ammirare la mostra fotografica “Il volto delle emozioni” con live shooting a cura di Daniele Mangiardi, autore appunto di “un progetto fotografico che vuole spalancare le porte all’io più profondo e fermare il tempo, facendosi portavoce di un momento effimero, ma al momento stesso renderlo eterno”.

Dopo la cena, infine, gran divertimento con “Le note del Serreinfestival”, evento caratterizzato dalle esibizioni musicali di “Other keys live band” e “Carma trio” (in collaborazione con “Golden bar” e “Malibù” lungo l’affollato corso Umberto I.