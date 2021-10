Le eccellenze del turismo calabrese a Rimini per la Ttg-Travel experience

“Da oggi le eccellenze del turismo calabrese sono a Rimini per partecipare alla 58esima edizione della Ttg-Travel experience, la più prestigiosa vetrina italiana del settore”. E’ quanto afferma l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso, commentando la presenza della Regione al marketplace del turismo in Italia con il brand “Calabria Straordinaria”: “Non è soltanto la nuova visione della progettazione dei turismi su cui come assessorato abbiamo inteso puntare, ma un vero e proprio manuale operativo per la riscrittura dello storytelling delle nostre destinazioni turistiche, bastato su quelli che noi chiamiamo i marcatori e gli eventi identitari distintivi, con l’obiettivo di incrociare e capitalizzare la fiducia del nuovo turista sempre più alla ricerca di un’offerta emozionale ed esperienziale”.

Nello stand di 300 metri quadrati 38 operatori turistici arrivati dalla Calabria incontreranno buyer nazionali e internazionali, per promuovere le attrazioni già consolidate e le novità dell’offerta turistica. “Si tratta di un’occasione importantissima in questa fase di superamento della pandemia offerta a tour operator, albergatori, associazioni di promozione turistica, per promuovere la Calabria finalmente in presenza in un contesto dal respiro internazionale”, conclude Orsomarso.