Le congreghe donano 1.500 euro all’ospedale di Serra San Bruno

Le tre congreghe presenti a Serra San Bruno (di Maria Santissima de’Sette Dolori, di Maria Santissima Assunta in cielo di Spinetto e di Terravecchia ) hanno unito le forze per dare il loro contributo per affrontare l’emergenza sanitaria.



Pur in un momento di ristrettezze finanziarie, hanno effettuato un bonifico da 1.500 euro all’Asp di Vibo Valentia affinché sia devoluto all’ospedale di Serra San Bruno. La cifra servirà ad acquistare ciò che è indispensabile per gli operatori sanitari a partire dai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute).