Le comunità di Simbario, Spadola e Brognaturo unite nella Marcia per la non violenza

C’è un filo invisibile, fatto di rispetto, coraggio e desiderio di cambiamento, che in questi giorni sta unendo le comunità di Simbario, Spadola e Brognaturo. Un filo che diventerà cammino, incontro, parola, canto, abbraccio, in occasione della Marcia per la non violenza che si terrà venerdì 24 ottobre 2025, dalle ore 15:00 alle 17:00.

In un mondo attraversato da tensioni, solitudini e ferite silenziose, educare alla pace è più che mai un atto rivoluzionario. Ma non può farlo un singolo, da solo. Serve una comunità. E qui, nel cuore del Vibonese, tre piccoli paesi hanno scelto di fare qualcosa di grande: camminare insieme, superare i confini amministrativi, unire scuole, parrocchie, amministrazioni, associazioni, forze dell’ordine e semplici cittadini in un’unica voce che dice no alla violenza, sì alla vita, alla gentilezza, alla responsabilità reciproca.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco FutuR’Osa Simbario APS con il sostegno delle istituzioni civili e religiose dei tre comuni, non sarà una semplice marcia. Sarà un percorso condiviso di consapevolezza, un gesto collettivo di impegno che coinvolgerà bambini, ragazzi, insegnanti, famiglie, volontari e rappresentanti delle istituzioni, in un intreccio generazionale capace di accendere speranza concreta.

In un tempo che spesso ci abitua alla rassegnazione, questa mobilitazione è una dichiarazione chiara: insieme, possiamo costruire un presente migliore. Insieme, possiamo fare la differenza.

Un percorso simbolico e condiviso

La marcia prenderà il via da Piazza Vittorio Veneto a Simbario, con saluti istituzionali e una benedizione iniziale. Il corteo attraverserà Corso G. B. Ceraso e Via Conte Ruggero per giungere a Spadola, dove è prevista una tappa in Piazza Bruno Ionadi. Da qui i partecipanti ripartiranno verso Brognaturo, con arrivo in Piazza del Popolo. In ciascuna piazza, istituzioni locale, studenti e rappresentanti delle varie realtà offriranno brevi interventi, riflessioni e testimonianze sul tema della violenza e sui valori della pace, della solidarietà e del rispetto reciproco.

Tre tappe, tre messaggi

Il percorso sarà scandito da tre momenti simbolici:

Simbario: I sintomi della violenza, per riflettere sulle molteplici forme – fisica, psicologica, economica, ambientale, di genere, razziale e digitale – che colpiscono la società contemporanea.

Spadola: La diagnosi, dedicata alla consapevolezza e al coraggio di riconoscere la violenza, rompendo l’indifferenza e il silenzio che la alimentano.

Brognaturo: La cura, un invito ad agire, educare e scegliere la pace come via di guarigione personale e collettiva.

Il Girotondo della Pace

A conclusione della marcia, bambini, ragazzi, cittadini e rappresentanti delle istituzioni daranno vita al “Girotondo della Pace”, un grande abbraccio simbolico tra le tre comunità. Durante il momento finale verranno letti pensieri e messaggi di pace scritti dagli studenti, accompagnati da canti e musiche sul tema della solidarietà. Un gesto semplice ma potente, per ricordare – come recita lo spirito dell’evento – che la pace si costruisce ogni giorno, con piccoli atti di gentilezza, coraggio e responsabilità.

Collaborazione e unione di intenti

In vista della marcia, nelle tre comunità di Simbario, Spadola e Brognaturo si respira un clima di collaborazione sincera e partecipata. Le associazioni, le parrocchie, le Amministrazioni comunali e le Pro loco stanno lavorando fianco a fianco con entusiasmo e spirito di servizio, sostenute da un’ampia partecipazione dei cittadini e dei soci attivi.

Si è dato il via anche ad un Contest Online, a cui tutti i partecipanti è chiesto di comporre una frase sulla non violenza, scattare una foto e inviarla ai canali social della Pro Loco FutuR’Osa, e in cui la frase più empatica diverrà slogan del corte.

L’aria che si percepisce è distesa e piacevole: un sentimento condiviso di unità, fiducia e speranza che va oltre l’evento stesso. Questa sinergia rappresenta un segnale di orgoglio collettivo e di lungimirante speranza, non solo per la nobile causa della non violenza e della pace, ma anche per la costruzione di nuovi progetti comuni che possano continuare a unire e valorizzare le tre comunità del Vibonese.

Tutti i cittadini sono invitati a prendere parte alla marcia, a camminare insieme per dire no a ogni forma di violenza e sì alla pace. Un piccolo passo condiviso può diventare un grande gesto di cambiamento, perché la pace inizia da noi.