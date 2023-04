Le ceneri del Pd ed il progetto della rinascita: presentato a Serra San Bruno il libro di Michele Drosi

Analizzare e comprendere i motivi della decadenza per recuperare lo spirito e i valori originari e ripartire nell’ambito di un progetto condiviso. È questo il senso del libro “La disfatta e la rinascita – Per un nuovo Partito democratico socialista, riformista, garantista” di Michele Drosi presentato a palazzo Chimirri.

Ad aprire i lavori è stato il già consigliere regionale Luigi Tassone che ha notato “un fermento nel Pd” e “uno sforzo in tutta Italia per riaprire una discussione dal basso”. Il dirigente del Pd ha riflettuto sugli interrogativi posti all’interno del volume sottolineando “la presenza di diverse anime (socialista, comunista e democristiana) nel partito”. Il segretario del locale circolo Biagio Damiani ha spiegato che “l’opera delinea il percorso del Pd fino alla disfatta delle scorse politiche”, dispensa “consigli ai giovani” ed evidenzia che “il Pd si è allontanato dal popolo e adesso deve tornare fra i cittadini per ascoltare le problematiche”.

Molto incisivo è stato il consigliere comunale Antonio Procopio che ha premesso che “scrivere di politica e del Pd in un momento in cui il primo partito è l’astensionismo non è semplice”. Procopio ha rilevato che “il Pd è nato da una fusione a freddo tra Ds e Margherita” e, pertanto, “il tentativo di portare la cultura anglo-americana in Italia è fallito”. Dopo essersi chiesto “su cosa ha inciso il Pd in 9 anni di governo su 15”, ha rimarcato che “il partito è chiuso, d’élite” e “non ha approfondito i problemi del Paese, decidendo di non decidere”. Molto severo anche l’ex assessore provinciale Domenico Dominelli, secondo il quale “il partito negli anni ha sopravvissuto per rendita” implodendo per via di “un fenomeno provocato da noi stessi”. Addirittura, “negli anni di governo siamo stati controriformatori”. “Aver smesso di essere un partito strutturato – ha in particolare sentenziato – ha comportato la perdita delle caratteristiche dei partiti di massa”. Dominelli ha poi definito il libro “un lavoro minuzioso che ci fa cogliere le criticità, ma ci fa anche sognare una rinascita che può avvenire in tempi medi”. Spazio anche alla memoria democristiana del Pd, l’ex sindaco Raffaele Lo Iacono, che ha guardato con lucidità ad un percorso fatto di alti e bassi che ora è giunto ad uno snodo essenziale. L’autore ha affrontato il tema del declino politico inquadrandolo nel contesto di “una globalizzazione economica e finanziaria nella quale la tendenza dominante è stata il neoliberismo” precisando che adesso “è il tempo della globalizzazione della sopravvivenza e non per il puro profitto, della globalizzazione comunitaria sul piano sanitario, sociale, ambientale, nella quale il riformismo socialista, democratico e liberale può essere, dopo l’esaurimento del socialismo classista, antagonista e autoreferenziale, il punto di riferimento culturale e ideologico”. A suo avviso, su questa impostazione, sulla lotta ai nuovi razzismi, populismi e sovranismi va costruito un fronte per “riconnettere le lotte per l’uguaglianza sostanziale e quelle contro le discriminazioni”.