Le candidature alla Regione e gli effetti sul Comune: Serra testa gli equilibri

Gli anni in cui l’approssimarsi delle elezioni corrispondeva ad una decisione semplice eppure difficile sono lontani. Il tempo in cui Serra San Bruno era divisa in due metà, politicamente sovrarappresentata, protagonista dello scacchiere regionale è passato. Nazzareno Salerno era il centrodestra, Bruno Censore il centrosinistra. Il verbo essere rende l’immagine dell’identificazione più totale, dell’incarnazione della leadership, dell’osmosi persona/partito; la coniugazione al tempo passato rende plastico il concetto del non ritorno. In quel frangente storico, la scelta di campo era nettissima: di qua o di là, senza vie di mezzo. Steccato altissimo, chi lo oltrepassava finiva, ça va sans dire, nel girone dei traditori. “È dei nostri” o “è dei loro”, si diceva francobollando ogni passante.

Di acqua sotto i ponti ne è passata (riecco quel verbo), è cambiato (in parte) il sistema. Nuovi attori protagonisti e nuovi comprimari. Altri scenari, altre aspettative, altre strade, porte aperte e porte sbarrate. Del valore della stoffa del prima e del dopo, dei vizi e delle virtù, ne parleranno i posteri. Oggi, mentre la clessidra rovesciata che segna la presentazione delle candidature sta esaurendo i granelli, si delinea il quadro.

Luigi Tassone ci riprova sotto le insegne del Partito democratico. Nel gennaio 2020 andò di lusso con la conquista dello scranno a Palazzo Campanella, nell’ottobre 2021 l’esito fu diverso. Nel mezzo si è consumato lo strappo con Censore, vecchie fiamme si sono spente e altre si sono accese. L’ex sindaco ha cominciato a camminare con le proprie gambe, quanto forti e resistenti ai colpi della sorte lo si saprà tra poco più di un mese.

Nella stessa coalizione ci sarà Maria Rosaria Franzè, censoriana della prima ora, già presidente del Consiglio comunale proprio quando Tassone era al vertice dell’Amministrazione. La lista dovrebbe essere quella di Tridico Presidente, le prospettive tutte da definire. Franzè negli ultimi anni è cresciuta nella dialettica e nell’esperienza, ma abbastanza da affrontare una sfida su un collegio impegnativo che comprende tutta la parte centrale della Calabria?

Al di là delle effettive possibilità di elezione (quantificarle è roba per bookmakers), nel paese della Certosa si diffonde la curiosità determinata dal caricare di significato la competizione in termini di conseguenze locali. Ipotetici effetti domino, magari frutto della fantasia o forse chissà. Perché in politica si guarda sempre avanti, vince chi lo fa prima e meglio. Vince, più brutalmente, chi ha grandi numeri. Perde chi calcola male, chi ignora fattori, chi non decifra messaggi, chi non comprende strategie. Vince chi costruisce reti e ponti, perde chi alza troppi muri e si distacca dalla realtà. Vince chi si apre e vede oltre, perde chi rende cieco, si arrocca e si abbarbica.

Ad ogni modo, gli esiti daranno anche un’idea (seppur non definitiva né poi così puntuale) sui rapporti di forza in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Chi mastica di politica sa “chi porta chi”.

Di certo, Tassone e Franzè non saranno “soli”, non avranno campo libero. La platea di aspiranti – diversamente dai lustri addietro – è ampia e agguerrita e ognuno pesca – eccome – nell’area serrese. C’è infatti chi con le elezioni regionali si peserà, chi dovrà “sdebitarsi”, chi punterà a vantare un credito, chi dovrà rivendicare X voti perché non vuole lasciare spazi vuoti, chi si schiererà “perché funziona così”. E poi – semper fidelis – c’è chi crede ancora in un’idea che, almeno si vuol credere, non tramonterà mai.