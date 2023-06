“Le buche stradali uccidono”, NFP: “Emergenza ignorata dall’inetta Amministrazione reggina”

“Nella sera di mercoledì, i militanti del Nuovo Fronte Politico hanno esposto simbolicamente delle bare in prossimità di voragini aperte nei quartieri di Condera e Pietrastorta, accompagnate da uno striscione contenente l’inequivocabile messaggio: ‘Stiamo aspettando il morto?’ e da manifesti esclamanti: ‘Le buche uccidono!’



I crateri sorti nei manti stradali sono stati inoltre evidenziati con della vernice fluo al fine di essere rilevate.

“Nei suddetti quartieri, i residenti – lamentano i militanti di NFP – hanno già segnalato diverse volte la problematica alle autorità, Comune e Polizia Locale, le quali hanno ribadito la loro estraneità in materia di competenze.

Un’emergenza da sempre sottostimata dal benaltrismo di chi liquida la questione annotandone la diffusione su tutto il territorio nazionale e da un’Amministrazione comunale che spicca per inettitudine. Abbiamo già assistito ad una tragedia nel quartiere di Pentimele, nel 2018, con la scomparsa di due concittadini quali, in sella ad uno scooter, si sono imbattuti in una buca a causa della quale hanno incontrato la morte. Altri gravi incidenti si sono verificati in via Itria, dove un altro conducente di un veicolo a due ruote ha rimediato ferite, e in viale Laboccetta nel 2021, dove una macchina ha pericolosamente sbandato. La classe dirigente politica, quindi, persevera con il latinorum di donabbondiana memoria e l’accattonaggio di cavilli per esonerarsi da responsabilità, dimostrando un rispetto pressoché nullo per la vita e la persona”.

“L’azione di NFP – danno sapere i suoi rappresentanti – è orientata ad unire le coscienze tramite l’empatia e la volontà: valori sconosciuti per chi, attualmente, siede presso lo poltrone istituzionali.“