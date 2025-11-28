Le bellezze della Calabria su RA1 a “Ballando con te”

Nuovi talenti del ballo sempre più protagonisti del sabato sera su Rai 1 con Milly Carlucci.

Ad accompagnarli in “Ballando con te” sono le immagini della Calabria, capace di rapire il cuore dei telespettatori.

Domani, sabato 29 novembre, e per i due sabati successivi, scenderanno in pista 4 unità di ballo a puntata che si contenderanno l’accesso alla finale del 20 dicembre.

Alle loro spalle le immagini di un territorio da vivere e da esplorare, dal Pollino alla Sila, dalle Serre vibonesi fino all’Aspromonte; e poi il mare, dalla costa ionica a quella tirrenica. Borghi e città, aree archeologiche e luoghi di cultura. Una Calabria Straordinaria da scoprire e visitare.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.