Le azioni per il rilancio di Serra ed i futuri scenari politici: il sindaco Luigi Tassone ospite di “On the news”

Riscoprire la capacità di ascoltare se stessi, valorizzare i propri talenti impedendo che energie preziose vengano disperse nell’inseguimento di qualcosa che non si è.



La trasmissione di Radio Serra “On the news” che andrà in onda sabato a partire dalle 10 propone l’analisi del libro “Ritrova il tuo tempo”, un invito a non perdersi nella frenesia del mondo attuale e a riappropriarsi di propensioni e attitudini. Ai microfoni dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza, ci sarà l’autrice Simona Giorgio, che porterà gli ascoltatori all’approfondimento del coaching, attività che “aiuta persone sane, che vogliono potenziare al massimo la loro vita, ma che riscontrano difficoltà a tirar fuori il potenziale autentico, in quanto risucchiate dagli automatismi e dalle dinamiche quotidiane”.

Ospite della seconda parte del programma sarà il sindaco Luigi Tassone, che si soffermerà sulle principali linee guida dell’azione amministrativa, sugli obiettivi raggiunti e sulle attività da mettere in campo, per poi volgere lo sguardo al futuro con delle considerazioni sull’assetto della compagine che attualmente gestisce la cosa pubblica e sulle prossime elezioni comunali.