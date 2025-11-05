Le adesioni di amministratori a Forza Italia non si fermano: in “azzurro” Grimaldi, assessore di Taurianova

Ultima in ordine cronologico è la nuova adesione a Forza Italia Calabria di un amministratore, Massimo Grimaldi, assessore del Comune di Taurianova, da anni impegnato al fianco del suo sindaco con diverse deleghe (eventi, spettacolo, turismo, commercio, legalità).



Dopo il sindaco, Roy Biasi, e la collega assessore alla Cultura, Maria Fedele, che hanno già aderito negli scorsi mesi, adesso anche Grimaldi si unisce al partito. Una scelta di campo che consolida ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio della Piana di Gioia Tauro e irrobustisce l’asse politico-istituzionale tra Taurianova ed il partito azzurro, già forte in questa realtà di un folto gruppo consiliare di maggioranza.

“Aderire a Forza Italia è come entrare in una grande squadra – dichiara l’assessore Grimaldi – una squadra che ha già raggiunto risultati importantissimi, ma che vuole raggiungerne tanti altri, attraverso il buon governo e la presenza sul territorio. Questa mia scelta, infatti, conferma il grande lavoro di radicamento ed al contempo di rinnovamento che sta portando avanti l’onorevole Francesco Cannizzaro, nella qualità di Segretario regionale di Forza Italia, sempre più intento a valorizzare la qualità e la competenza della nuova classe dirigente forzista della Calabria. Inoltre, è da evidenziare il ruolo determinante svolto dall’onorevole Giovanni Arruzzolo, Segretario provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, il cui contributo, spesso sottotraccia, è stato ed è fondamentale nel percorso di crescita del partito.”

“Un caloroso benvenuto in squadra a Massimo – commenta l’onorevole Cannizzaro – siamo felici di quest’ulteriore innesto. Forza Italia continua a crescere nei territori, puntando su amministratori capaci, coerenti e fortemente legati ai valori della buona politica, dello sviluppo, della cultura e della legalità. Taurianova è una realtà virtuosa, concreta, e questo non può che essere merito dei suoi amministratori lungimiranti. Sono sicuro, pertanto, che l’impegno dell’Assessore per la crescita del partito, sarà pari a quello speso in questi anni sul suo territorio, portando alti i valori di Forza Italia.”