Le 8 proposte del Movimento 5 Stelle per far ripartire Vibo dopo il coronavirus

Il M5S chiede di organizzare la fase 2 e 3 della quarantena da coronavirus attrezzando la città di Vibo Valentia e riorganizzando gli spazi urbani per il rispetto della “distanza sociale”. Otto punti per sottolineare le nuove esigenze con le prime indicazioni da attuare nel più breve tempo possibile ed inviati al Comune come interpellanza:

1) Mobilità:

Trasformare il trasporto cittadino su Bus a domanda individuale attraverso telefono e/o App dedicata;

Istituzione immediata delle piste ciclabili per mitigare il traffico veicolare e dare spazio a dehors (gazebo) delle attività commerciali;

Nuovo piano immediato dei nuovi Dehors anche in limitazione della mobilità veicolare;

2) Accesso a Internet. Trasformare il Wi-Fi cittadino, per questi mesi scolastici, estendendolo geograficamente come servizio a domanda riservato ai giovani che hanno difficoltà di connessione con i servizi scolastici;

3) Pagamento Ticket sanità, Per il pagamento Ticket sanità il Comune possa essere presente con l’istituzione immediata di sportelli anche telematici;

4) Attività commerciali Dehors, Raddoppio gratuito per il 2020 di tutti gli spazi commerciali all’aperto gratuitamente e destinarne altri specie per commercio abbigliamento ecc;

5) Turismo. Raddoppio gratuito per il 2020 di tutti gli spazi operativi e previsione specifica degli spazi di parcheggio specie ciclabili;

6) Amministrazione Smart. Riconfigurazione di tutti i servizi amministrativi per essere fruiti in modalità telematica;

7) Detassazione centro urbano. Incentivi in termini di detassazione o altro genere di incentivo agli operatori economici che decidano di spostare le loro attività commerciali dal Centro Commerciale al centro storico della città, in considerazione che le vie del centro meglio si prestano al rispetto delle distanze sociali anticoronavirus.

8) Spiagge pulite. Pulizia delle spiagge in considerazione che sia nella fase due che nella fase successiva saranno sicuramente luoghi di maggiore svago familiare nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie adottate dal Governo.

“Sono indicazioni – sostengono i consiglieri comunali Domenico Santoro e Luisa Santoro – che costano poco all’Amministrazione della città, ma che potrebbero modificare in meglio la vita collettiva dei prossimi mesi.

Il M5S si presenterà giovedì 30 aprile, al nuovo Consiglio Comunale, per chiedere di conoscere i dati sui tamponi e sui Buoni spesa. In particolare il numero complessivo dei tamponi assegnati all’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e per i Buoni spesa quale sia stato l’ordine di bisogno e necessità riconosciuto per il beneficio sociale. Infine il M5S – terminano i due rappresentanti nella massima Assemblea elettiva cittadina – protesta per il lungo silenzio politico a cui i consiglieri comunali sono stati obbligati dal presidente del Consiglio Comunale che non ha organizzato nessuna videoconferenza se non per riaprire le riunioni de ‘visu’. L’arretratezza tecnologica del Comune di Vibo Valentia è palese”.