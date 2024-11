Lazzaretto lancia la sfida alla Gaia Energy Napoli: “La Domotek Volley lotta in ogni partita”

Enrico Lazzaretto è un punto di forza della Domotek Volley Reggio Calabria e lancia la sfida per la gara domenicale che si giocherà al PalaCalafiore alle 18 contro la Gaia Energy Napoli.

Con lo schiacciatore veneto si è parlato del match vinto a Campobasso, dello stato di forma della squadra e della prossima partita

Partiamo dal successo in casa della Energy Time. Cosa si poteva fare di più?

“Sicuramente potevamo entrare in campo con un piglio diverso.

Non siamo entrati aggressivi come facciamo di solito e come avevamo fatto sempre finora.

Campobasso nei primi due set ha giocato molto bene, su un livello che non si era visto in questo campionato.

Ha espresso una bella pallavolo, ma noi li abbiamo comunque fronteggiati con decisione e perso di pochi punti nei primi due set.

Negli altri due, abbiamo avuto il piglio determinato che è nelle nostre corde.

Si è visto, abbiamo vinto due set, non dico agevolmente, ma avendo il controllo degli stessi.

Al tie break, abbiamo patito un po’ di sfortuna, qualche errore di troppo e non siamo riusciti a strappare la vittoria”.

Come vedi il team nel suo complesso?

“Stiamo bene.

Abbiamo perso qualche punto per strada.

Nell’ultima ne abbiamo portato a casa uno.

Adesso, daremo, come sempre, il tutto per tutto per ottenere il bottino pieno”.

Obiettivo in vista della contesa di domenica provare a replicare le emozioni vissute nella palpitante sfida vinta contro Lagonegro?

“Certo.

Ma è l’obiettivo in ogni circostanza in cui scendiamo in campo.

Speriamo non duri tre ore come l’ultima in casa (scherza ndr).

Abbiamo tutti voglia di far vedere al nostro pubblico chi siamo, come giochiamo e cosa vogliamo dire in questo campionato.

Napoli è una gran bella squadra: conosco alcuni elementi. Sanno giocare a pallavolo e so che non molleranno mai.

Sono rognosi, tosti.

Ci sarà da lottare”.