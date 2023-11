L’azzardo in Calabria: un business da oltre 4 miliardi di euro che interessa a molti

È un piatto ricco, quello del gioco d’azzardo in Calabria. Un piatto che per questo fa gola e attira soprattutto la criminalità organizzata. I numeri del gambling nella nostra regione parlano di oltre 1 miliardo di spesa nella filiera fisica e circa 3 miliardi in quella online. Sono questi i numeri del 2021, trainati dagli oltre 198 milioni spesi a Reggio Calabria, con Catanzaro che si assesta oltre i 90 milioni di spesa e Cosenza, Crotone e Vibo Valentia sopra i 50 milioni.

“Sono questi i numeri che emergono dalle analisi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dati che sottolineano la diffusionecapillare nella regione di un prodotto ricco che interessa moltoalla criminalità organizzata”, commenta Giada Benazzi della redazione di CasinoSicuro. Proprio nel gioco, infatti, le cosche mafiose trovano terreno fertile per le loro attività di riciclaggio, con un rischio che non è solo economico ma è innanzitutto sociale.

Un sistema questo che non si limita, ovviamente, alla sola Calabria, ma che è diffuso in tutta Italia. Le associazioni criminali guardano al gioco d’azzardo sia per riciclare capitale sia come forma di impresa, garantendosi così guadagni elevati, a volta superiori anche a quelli del traffico di stupefacenti. Una rete di controllo che è stata analizzata così da Valter Brunetti, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli: “L’apertura o la gestione, diretta o mediata, di numerosi negozi di gioco, permette di rafforzare proprio detto controllo, incrementando anche il consenso sociale per i posti di lavoro creato attraverso i centri scommesse ed il relativo indotto”.

Ma allora come si può arginare questa deriva? “Il primo passo da fare è quello di sensibilizzare e informare gli utenti – continua Giada Benazzi, di Casino Sicuro – informandoli sui rischi e sui pericoli che si corrono entrando in siti illegali, ovvero quelle piattaforme che non partecipano al sistema pubblico, controllato e certificato da ADM”.

La seconda strada è quella della collaborazione tra aziende del settore, istituzioni e forze dell’ordine. L’esempio più recente è l’Operazione Galassia, a cui hanno lavorato in maniera congiunta le Procure di Bari, Reggio Calabria e Catania. Smantellata una rete di sale da gioco illegali gestite da Camorra, Cosa Nostra e Sacra Corona Unita. Una vera e propria lotta che si combatte, ogni giorno, nel silenzio più totale.