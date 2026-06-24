L’azione eroica di Francesco Carchidi: l’assessore di origini serresi salva un giovane pronto a buttarsi da un ponte

Ci sono momenti in cui i riflessi ed il coraggio fanno la differenza. Ed è proprio in quegli attimi che si misura il valore di una persona. Di queste qualità Francesco Carchidi – assessore allo Sport e alle Politiche giovanili e titolare di un bar-tabacchi di Noverasco ma dalle origini vibonesi (il padre è di Spadola, la madre di Serra San Bruno) – ne ha da vendere e lo ha dimostrato nei giorni scorsi salvando un 16enne che era pronto a lanciarsi nel vuoto.

La storia è stata raccontata da “Il Giorno” che ha messo in evidenza la determinazione dell’amministratore. Carchidi stava percorrendo la Val Tidone poco prima di mezzanotte quando, grazie al tetto trasparente della sua vettura, ha visto sul ponte sovrastante un ragazzo a cavalcioni che sembrava volersi abbandonare nello spazio sottostante. Resosi conto del pericolo, ha aumentato la velocità fino alla rotatoria del carcere di Opera, è tornato indietro ed ha allertato il 112. Giunto vicino al ponte ha urlato al 16enne “Cosa stai facendo”, attirando la sua attenzione. Le grida hanno indotto il giovane – all’apparenza assente – a desistere dall’intento iniziale ed a scendere dalla recinzione metallica su cui si trovava. “Tutto questo – ha spiegato Carchidi sulle colonne de ‘Il Giorno’ – è accaduto mentre ero al telefono con i Carabinieri e con i soccorritori, che mi suggerivano passo dopo passo cosa fare. Era come se fossero lì con noi. Ho raggiunto l’imbocco della pista ciclopedonale alle spalle della sede della Croce Rossa di Opera – ha aggiunto – fino alla sbarra che blocca l’accesso alle auto, e poi mi sono messo a correre verso di lui insieme a mio padre. Lui ci è venuto incontro e a quel punto ci siamo abbracciati. Un abbraccio forte, accompagnato dalle lacrime, anche da parte mia, per la tensione vissuta. Poco dopo sono arrivati i militari e i soccorsi e abbiamo allertato la famiglia”. Una volta passata la fase emergenziale, il giovane ha detto di avere problemi di incomprensione con i genitori, ma anche di essere stato bullizzato dai coetanei. Circostanze che lo hanno reso fragile e che stavano per produrre qualcosa di terribilmente inspiegabile.

La nobile azione di Carchidi conferma come i figli della sfortunata terra calabrese siano sempre pronti a mettersi a disposizione del prossimo ed a offrire una aiuto spassionato senza pretendere nulla in cambio. La notizia ha avuto notevole risalto in tutto il Milanese che ha apprezzato la generosità di chi riconosce e porta avanti i veri valori.