L’azione dell’Avis e le strategie politiche di “Serra al centro”: sabato nuova puntata di “On the news”

Si preannuncia carica di spunti e sorprese la puntata di “On the news” che andrà in onda sabato a partire dalle ore 10:30 sulle frequenze di Radio Serra. La prima parte della trasmissione, moderata dalla storica coppia di conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza, sarà dedicata all’approfondimento della nobile opera portata avanti dall’Avis: a spiegare i dettagli delle azioni messe in campo, delle difficoltà incontrate e delle prospettive per il futuro saranno la presidente Maria Rosaria Franzè ed i componenti del direttivo Nicodemo Napoli, Maria Teresa Maiolo e Sandro Cavallaro. Il contesto socio-economico locale e i possibili sviluppi politici in vista delle elezioni comunali del prossimo anno saranno, invece, gli argomenti affrontati nella seconda parte del programma insieme a Maria Rosaria Franzè, questa volta in veste di esponente di “Serra al centro”, ed ai componenti dello stesso movimento Giuseppe Zangari, Cosimina Pisani e Nensy Rachiele.