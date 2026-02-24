L’avvocato Vincenzo Albanese nominato componente dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani

L’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI), una delle più autorevoli realtà del panorama fiscale nazionale, ha ufficializzato l’ingresso dell’Avvocato Vincenzo Albanese tra i propri componenti. La nomina è stata accolta dal presidente nazionale, Gaetano Ragucci, “su sollecitazione della Sezione Calabria”, come riportato nella comunicazione ufficiale firmata dal segretario generale Marco Preverin. Nel documento si legge: “Siamo lieti ed onorati di accoglierTi fra noi con decorrenza dal 2026”.

Questa designazione rappresenta un riconoscimento di grande rilievo per un professionista che, negli anni, ha saputo distinguersi per competenza, rigore e capacità di coniugare la dimensione giuridica con quella economico‑fiscale, offrendo ai propri clienti un approccio integrato e profondamente orientato alla soluzione dei problemi.

L’avvocato Vincenzo Albanese, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia e titolare di studio a Serra San Bruno, ha sviluppato un percorso professionale che unisce diritto civile, penale e tributario, con una particolare attenzione ai profili fiscali delle attività d’impresa, delle procedure esecutive e delle controversie con l’Amministrazione finanziaria.

La sua attività si è distinta per:

– capacità di sintesi normativa e strategica, utile nella redazione di atti tributari e opposizioni articolate;

– approccio narrativo‑argomentativo, che rende i suoi atti chiari, incisivi e orientati alla persuasione giudiziale;

– attenzione al dettaglio procedurale, elemento decisivo nelle controversie fiscali;

– propensione alla divulgazione, con contenuti rivolti a imprese e cittadini per comprendere meglio il funzionamento del sistema tributario.

La nomina all’ANTI non è solo “un traguardo personale, ma anche un segnale importante per la Calabria”, che vede uno dei suoi professionisti entrare in un organismo nazionale di altissimo profilo.

Albanese ha espresso soddisfazione per “un riconoscimento che premia anni di studio, dedizione e impegno sul territorio”. La sua nomina conferma la centralità del ruolo del tributarista moderno: un professionista capace di interpretare norme complesse, assistere cittadini e imprese e contribuire alla costruzione di un rapporto più trasparente e consapevole con il fisco.

L’ingresso nell’ANTI rappresenta l’inizio di una fase nuova, caratterizzata da un ulteriore consolidamento delle competenze tributarie e da una partecipazione attiva alla vita associativa nazionale. Un percorso che rafforza la presenza calabrese nel panorama fiscale italiano e che conferma l’avvocato Vincenzo Albanese come una delle figure emergenti nel settore.