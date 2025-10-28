L’avventura della Domotek Volley inizia nel migliore dei modi, Polimeni prudente: “Campionato difficile”

Un esordio che lascia ben sperare: la Domotek Volley Reggio Calabria ha vinto in trasferta il suo primo match di Serie A3 della stagione, imponendosi per 3-0 sul campo della neopromossa Green Volley Galatone a Tricase.

Una partita che ha consegnato un primo set combattuto e tanti segnali positivi che fanno intravedere un futuro roseo.

Dopo il successo in Puglia, la squadra di mister Antonio Polimeni si prepara ora al ritorno, domenica alle 18, al PalaCalafiore per la prima gara in casa. Avversaria la BCC Castellana Grotte, reduce da una vittoria alla prima uscita del torneo.

Polimeni, pur soddisfatto, commenta con prudenza la prima vittoria in campionato. “E’ stata una gara ricca di emozioni perché ogni avvio sembra essere sempre il primo,” ha esordito Polimeni. “Colgo l’occasione per fare i complimenti a Galatone per l’accoglienza e l’organizzazione, veramente impeccabili. Sapevamo che ci avrebbero contrastato con tutte le forze e noi, a dire il vero, non abbiamo iniziato, come dovevamo, nei vari fondamentali. Abbiamo un po’ subito il colpo, però siamo stati abili a uscire in una o due rotazioni particolari e fatto nostro il primo set. Poi, onestamente, è stato facile e mi sento di dire per meriti nostri più che per demeriti degli altri. Bravissimi i ragazzi a rimanere sul pezzo, bravissimo chi è entrato. Sono contento perché siamo riusciti ad appagare gli sforzi settimanali di tutti”.

Alla successiva domanda sull’accordo con le parole del palleggiatore Davide Saitta, che ha parlato di un campionato competitivo e pieno di insidie, il mister è stato categorico: “Assolutamente sì. Lo era già l’anno scorso, quest’anno il livello si è alzato. Non esistono partite facili, né sulla carta né sul campo, e sarà tosta. I risultati della prima giornata lo testimoniano. Quando si alza il livello tecnico, il fattore campo non ha il sopravvento. È un campionato difficile e sono sicuro che ci saranno sensazioni forti in ogni match”.

Infine, lo sguardo si sposta sulla prima sfida al PalaCalafiore. “Abbiamo vissuto una favola incredibile nella scorsa stagione,” ha riflettuto Polimeni. “Per me che sono di Reggio, vedere tanta gente in una struttura che da piccolo nemmeno nei sogni più grandi potevo immaginare con un epilogo del genere, è stato sensazionale. Ci auguriamo di continuare a migliorare a crescere dentro e fuori dal campo. Abbiamo una dirigenza straordinaria che lavora h24. C’è una società che vince anche fuori, che lavora quotidianamente per regalare, non solo ai tifosi, un teatro come il PalaCalafiore, ma anche per propagandare il nostro sport e creare un senso di appartenenza nei nostri tanti iscritti al settore giovanile, per creare un’entità per il presente e per il futuro.”

L’avventura in A3 della Domotek è dunque iniziata nel migliore dei modi. Ora, l’attenzione si sposta tutta su un palcoscenico che l’anno scorso ha fatto la differenza. Domenica, con un pubblico caldo e festante alle spalle, la squadra di Polimeni cercherà di portare a casa il secondo successo consecutivo e di regalare alla città una nuova, soddisfacente e piacevole, serata di sport.