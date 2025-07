Lavoro nero in un ristorante: all’arrivo dei Carabinieri i camerieri tentano la fuga

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri sul territorio reggino finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questa volta, nel mirino dei militari è finito un noto ristorante del centro cittadino di Bianco, sulla fascia jonica reggina.

Nel corso di un’attività ispettiva i militari della Stazione Carabinieri di Bianco, supportati dal personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Reggio Calabria, hanno effettuato un controllo mirato presso l’esercizio di ristorazione, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti e il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Alla vista dei militari, i camerieri che servivano ai tavoli, tutti giovani del posto, hanno tentato di darsi a precipitosa fuga, venendo nell’immediatezza bloccati dagli operanti che, dopo averne acquisito le generalità, hanno subito riscontrato che i quattro lavoratori erano impiegati senza alcun tipo di contratto e in totale assenza delle tutele previste per legge: una situazione che ha conseguentemente fatto scattare le contestazioni. Il titolare è stato pertanto deferito in stato di libertà per le violazioni in materia di impiego di manodopera irregolare e per la mancata osservanza degli obblighi previsti per la sicurezza sul posto di lavoro.

Non solo. Alla luce di quanto accertato, è stata anche disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state elevate sanzioni penali e amministrative per un importo complessivo di circa 22mila euro, a carico del datore di lavoro, a testimonianza della gravità delle irregolarità rilevate.

Il soggetto deferito è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna, in ossequio al principio di non colpevolezza sancito dalla Costituzione