Lavoro nero e irregolare a mare: emerse numerose irregolarità

Nell’ambito del dispositivo di controlli effettuati quale unica forza di polizia a mare, a specifica vocazione economico-finanziaria, i finanzieri di Crotone hanno condotto numerosi controlli in materia di lavoro nero e irregolare a mare, nei confronti di diverse società armatrici operanti lungo la fascia costiera calabra.

Il successivo approfondimento delle attività ispettive avviate a mare è stato condotto in moda da accertare l’effettiva regolare costituzione dei rapporti di lavoro ed il corretto assolvimento degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore. In diversi casi, infatti, nonostante in prima battuta venisse rilevata la regolare iscrizione dei marittimi a ruolo d’equipaggio, i finanzieri della città pitagorica, esaminando elementi suscettibili di ulteriori approfondimenti investigativi, hanno fatto emergere molteplici irregolarità in materia di rapporti di lavoro marittimo, con particolare riferimento al pagamento di retribuzioni con modalità non tracciabili. Le attività ispettive poste in essere nello specifico settore di servizio hanno condotto ad elevare sanzioni amministrative pecuniarie per un importo pari a circa 30.000 euro.