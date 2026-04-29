Lavoro, filiera meccanica leva di crescita e occupazione sul territorio

“Oggi emerge Calabria positiva che vuole investire e lo fa con imprese qualificate. Con il progetto della Camera di commercio sulla filiera meccanica della Città metropolitana di Reggio Calabria sono state costruite le condizioni per mettere in relazione un grande player come Hitachi Rail e circa trenta imprese del territorio, avviando un percorso concreto di crescita e collaborazione. Ora dobbiamo fare un passo in avanti: trasformare questa presenza industriale in una leva strutturale di sviluppo per tutto il sistema economico locale”: queste le parole dell’assessore regionale al lavoro e sviluppo economico, Giovanni Calabrese, intervenendo all’evento, organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, “Meccanica Metropolitana: qualificazione e sinergie per lo sviluppo della filiera”, che si è tenuto allo stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria.

“La nostra proposta è chiara – ha evidenziato Calabrese – costruire un accordo di filiera tra Regione Calabria, Camera di Commercio e Hitachi come piattaforma operativa, capace di sostenere imprese, lavoro e innovazione. Vogliamo accompagnare la nascita di un indotto qualificato, competitivo e integrato dal valore nazionale e internazionale”.

A seguito della presentazione dei risultati del progetto camerale, nato nel 2023 con l’obiettivo di potenziare il tessuto produttivo locale e favorire l’integrazione delle piccole e medie imprese locali, l’assessore Calabrese ha delineato una strategia chiara per rafforzare il sistema produttivo regionale.

“Partiamo da una mappatura puntuale dei fabbisogni per definire un piano operativo con obiettivi misurabili – ha proseguito l’assessore -. Attiveremo recruiting mirati sui profili tecnici richiesti, percorsi di formazione specialistica e continua, tirocini collegati a reali opportunità di assunzione e incentivi per chi crea occupazione stabile, con particolare attenzione a giovani, donne e persone in transizione lavorativa”.

“Diventa indispensabile – ha evidenziato ancora – sostenere gli investimenti e l’innovazione delle imprese, accompagnandole nei processi di qualificazione tecnologica, digitalizzazione e accesso ai mercati, favorendo anche nuova imprenditorialità legata alla filiera.

Allo stesso tempo, vogliamo rafforzare la qualità del lavoro, promuovere l’inclusione e sostenere percorsi di certificazione della parità di genere, oltre a incentivare reti, aggregazioni e partnership tra imprese, università e centri di ricerca”.

“La filiera meccanica e ferroviaria – ha concluso Calabrese – può diventare una leva concreta per creare occupazione qualificata, rafforzare il legame tra formazione e impresa e trattenere competenze. Il nostro obiettivo è trasformare la presenza di Hitachi in un’opportunità diffusa di crescita, competitività e lavoro per tutto il territorio. L’accordo è pronto, l’impegno del dipartimento Lavoro è totale”.