Lavori sull’Alaco, possibili disagi idrici sulle Serre

Il Comune di Serra San Bruno comunica, in considerazione della comunicazione della Sorical, che, “a causa di interventi di riparazione sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto Alaco in Località Colle Morrone (in agro del Comune di Brognaturo), allo scopo di consentire gli opportuni lavori, avviati nella giornata odierna, e fino a conclusione degli stessi, si potrebbero verificare una riduzione della portata nella fornitura idrica sull’intero territorio comunale”.