Lavori sull’adduttore Alaco, interruzione dell’acqua nelle Serre

Sorical ha comunicato che a causa dei “lavori di riparazione per la perdita sull’adduttore Alaco entroterra in località Umbro nei pressi della SS 713 ricadente nel comune di Spadola, si verificherà un’interruzione di portata nei comuni ricadenti nella zona di Palmi e Vibo Valentia”. I lavori inizieranno nella serata di oggi e successivamente saranno sospesi per garantire la sicurezza degli operatori. Riprenderanno domani alle prime ore dell’alba e continueranno fino al termine dei lavori. La comunicazione ha interessato i comuni di Dasà, Arena, Gerocarne, Brognaturo, Serra San Bruno, Fabrizia, San Nicola da Crissa, Sorianello e Soriano Calabro.