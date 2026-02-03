Lavori sulla viabilità di Chiaravalle, Rauti: “Tante perplessità, bisogna vederci chiaro”

“Con una certa frequenza, nel corso di questa consiliatura, diversi cantieri sul territorio di Chiaravalle lasciano, a primo acchito, molto a desiderare. Non fanno eccezione i tanto sbandierati interventi sulla viabilità comunale, che suscitano più di qualche perplessità e che sono stati effettuati con l’accensione di un mutuo a carico dell’Ente e, quindi, dei cittadini chiaravallesi”. Per questo motivo, il gruppo Chi.Ce con il consigliere comunale Giuseppe Antonio Rauti, ha richiesto un sopralluogo congiunto sulle opere già realizzate, alla presenza del sindaco, dell’assessore ai Lavori Pubblici, del Rup, della Direzione dei Lavori, della ditta incaricata e di tutti i Capigruppo del Consiglio comunale.

“Tale sopralluogo – si legge nella richiesta inviata via pec – è richiesto, fra le altre cose, al fine di:

– Constatare direttamente lo stato dei luoghi;

– Verificare la qualità, l’estensione e la continuità degli interventi eseguiti;

– Prendere atto delle condizioni attuali delle sedi stradali interessate;

– Acquisire un quadro oggettivo dell’effettivo avanzamento delle opere rispetto a quanto previsto contrattualmente e contabilizzato nel SAL;

– Consentire un confronto tecnico in loco tra Amministrazione, Direzione Lavori e impresa esecutrice”.

“Si tratta – spiega Rauti – di un’azione essenziale nell’ottica della funzione di controllo della trasparenza dell’azione amministrativa e della corretta esecuzione dei lavori, anche in considerazione del fatto che l’intervento è finanziato tramite indebitamento dell’Ente. Che, di certo, non presenta una situazione finanziaria di per sé florida”.

Il consigliere Rauti ha altresì richiesto che, in occasione del sopralluogo, siano messi a disposizione per la consultazione una serie di atti utili a chiarire l’effettiva regolarità dei cantieri: progetto esecutivo, quadro economico, ultimo SAL approvato ed elaborati grafici e contabilità lavori aggiornati.