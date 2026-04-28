Lavori in orario di punta sulla strada per Liceo “Volta”, Ripepi (AP): “Ennesimo esempio di cattiva gestione da parte dell’Amministrazione comunale”

«Ancora una volta assistiamo all’ennesimo episodio di disorganizzazione e cattiva gestione da parte dell’Amministrazione comunale, incapace persino di programmare dei lavori pubblici senza arrecare enormi disagi ai cittadini». Così Massimo Ripepi, Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria e consigliere comunale di Reggio, interviene dopo le numerose segnalazioni ricevute in queste settimane da cittadini e personale scolastico in merito ai lavori in corso sulla strada che da Modena conduce verso il Liceo Scientifico “A. Volta”.

«Sono stato contattato da numerosi cittadini esasperati per quanto accaduto questa mattina», ha dichiarato Ripepi. «I lavori in corso lungo quell’arteria fondamentale hanno di fatto paralizzato il traffico proprio nelle ore di massimo afflusso verso la scuola, creando enormi difficoltà agli studenti, ai genitori, agli autobus e a tutti coloro che percorrono quotidianamente quella strada».

Una viabilità in tilt, evidenzia Ripepi, con ripercussioni anche oltre il quartiere interessato: «La chiusura o il rallentamento di quel tratto ha provocato un blocco generalizzato della circolazione, con ripercussioni anche sull’autostrada, soprattutto per chi proviene da Sud in direzione Nord. Una situazione pericolosa oltre che assurda, che ha messo in difficoltà centinaia di persone e rischiato di creare ulteriori problemi di sicurezza».

«La domanda è d’obbligo», prosegue Ripepi, «era proprio necessario effettuare questi lavori di mattina, nell’orario in cui migliaia di studenti e lavoratori si recano a scuola e al lavoro? Perché non intervenire nelle ore notturne, come si fa nelle città normali e ben amministrate, evitando di paralizzare un intero quadrante della città?».

Secondo Ripepi si tratta dell’ennesima dimostrazione di sciatteria politico-amministrativa: «Questa è la fotografia di dodici anni di mala amministrazione: mancanza di programmazione, assenza di buon senso e totale disinteresse verso i reali bisogni dei cittadini. Non si può continuare a governare in questo modo, senza prevedere le conseguenze di decisioni tanto impattanti sulla quotidianità delle persone».

«Chiediamo che si intervenga immediatamente su quanto accaduto e che si pianifichino i lavori pubblici con criterio e responsabilità. Gli studenti, le famiglie e i lavoratori meritano rispetto. Reggio Calabria non può continuare a pagare il prezzo dell’improvvisazione. Quantomeno, l’unica magra consolazione, risiede nel fatto che il tempo di questa apocalittica amministrazione è finalmente giunto al termine», conclude il Segretario di AP Calabria, Massimo Ripepi.