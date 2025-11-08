Lavori di ammodernamento del Palazzo di Città di Cassano All’Ionio: gli uffici comunali traslocano nella sede dell’ex Giudice di Pace

In Comune è tempo di traslochi. Da lunedì 10 novembre, infatti, e almeno per tutta la settimana prossima, gli uffici dislocati nei quattro piani di Palazzo di città si sposteranno nella nuova sede provvisoria sita nell’edificio dell’ex Giudice di pace, posto nei pressi dell’istituto scolastico Erodoto di Thurii.

La misura rientra all’interno dei lavori di messa in sicurezza, ammodernamento, efficientamento energetico che stanno interessando l’edificio del Municipio già da qualche mese e che dureranno almeno per i prossimi due anni.

Questo il cronoprogramma elaborato per lo spostamento:

Lunedì 10/11/2025 Quarto piano – Uffici: Servizi sociali, Messi, Fondo povertà, contenzioso e stampa.

Chiusura al pubblico prevista per lunedì 10 e martedì 11, riapertura nella nuova sede prevista per mercoledì 12 novembre.

Martedì 11/11/2025 Secondo piano – Uffici: Finanziario, Patrimonio, Servizi cimiteriali.

Chiusura al pubblico prevista per martedì 11 e mercoledì 12, riapertura nella nuova sede prevista per giovedì 13 novembre.

Mercoledì 12/11/2025 Secondo piano – Uffici: Tributi.

Chiusura al pubblico prevista per mercoledì 12 e giovedì 13, riapertura nella nuova sede prevista per venerdì 14 novembre.

Giovedì 13/11/ Primo piano – Uffici: Urbanistica, Lavori pubblici, Gare e appalti, Suap.

Chiusura al pubblico prevista per giovedì 13 e venerdì 14, riapertura nella nuova sede prevista per lunedì 17 novembre.

Venerdì 14/11/ Terzo piano – Uffici: Segreteria Sindaco, Segreteria generale, Pnrr, Ufficio contratti.

Chiusura al pubblico prevista per venerdì 14, riapertura nella nuova sede prevista per lunedì 17 novembre.

Sabato 15/11/ Primo piano e Piano terra – Uffici: Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Protocollo e Portineria.

Riapertura nella nuova sede prevista per lunedì 17 novembre.

Queste le indicazioni di massima. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate attraverso gli account social e il sito istituzionale del Comune di Cassano All’Ionio.

«Si tratta di un trasloco già pianificato dalla precedente amministrazione comunale. L’operazione – ha raccontato il sindaco Gianpaolo Iacobini – avrebbe dovuto avere inizio qualche settimana fa, ma abbiamo preferito prendere un po’ di tempo in più per evitare che potesse gravare sulle tasche dei cassanesi. E infatti, per eseguire interventi altrimenti destinati a pesare sulle casse comunali, per un importo complessivo di quasi 80.000 euro, in queste settimane abbiamo ottenuto l’autorizzazione da parte della Regione Calabria all’utilizzazione delle economie di gara per consentire la copertura delle spese di trasloco, e al tempo stesso abbiamo avuto il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze per procedere all’utilizzazione dei residui di un vecchio mutuo, con i quali finanzieremo invece i lavori di climatizzazione dei nuovi uffici. Non mancheranno inevitabilmente disagi, ma a tal riguardo confidiamo nella comprensione dei cittadini. Da parte nostra, come sempre, l’impegno a fare di tutto, di più e soprattutto del nostro meglio, per fare in modo che queste difficoltà restino circoscritte e, soprattutto, per far sì che Cassano possa riabbracciare quanto prima il suo vecchio caro Palazzo di Città».