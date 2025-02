Lavori all’ospedale di Vibo, il Comitato “San Bruno” alza il tiro: “Serra e Tropea ignorate, pronti a denunciare alla Procura della Repubblica”

In considerazione della “notizia, apparentemente positiva”, secondo cui “i lavori per la messa in sicurezza dell’ospedale Jazzolino non sono a rischio e saranno effettuati nei termini e nei modi previsti”, il Comitato “San Bruno si pone diverse domande, non ritenendo “chiaro il modo di agire di chi oggi dovrebbe tutelare il sacrosanto diritto alla salute nella provincia di Vibo Valentia e di chi dovrebbe risanare i bilanci”.

Il Comitato ricorda innanzitutto che “sull’Asp di Vibo pende un buco finanziario di oltre 46 milioni di euro, danno economico che pesa come un macigno e che limita molti servizi essenziali, soprattutto sulle tre strutture ospedaliere presenti, il presidio ospedaliero di Tropea, lo ‘Jazzolino’ di Vibo e il ‘San Bruno’” meravigliandosi del fatto che “oggi il commissario straordinario dell’Asp di Vibo, si dica entusiasta, dopo l’incontro avuto a Roma con il commissario ad acta Roberto Occhiuto, di aver trovato la soluzione, spostando di fatto le sale operatorie presso una struttura privata di Vibo Valentia”. Da qui partono una serie di interrogativi: “Perché l’Asp di Vibo, già gravemente indebitata e gestita da una triade commissariale, deve ulteriormente peggiorare il suo bilancio, noleggiando locali privati quando potrebbe utilizzare tali fondi per i servizi necessari alle popolazioni? Perché non utilizzare gli stabilimenti ospedalieri già esistenti e di proprietà dell’Asp?”. Il sodalizio rammenta inoltre che “sia l’ospedale di Tropea che il presidio di zona disagiata di Serra San Bruno sono equipaggiati di sale operatorie, in particolare il ‘San Bruno’ dispone di sale nuove e poco utilizzate” e si pone ulteriori domande: “Come mai questo spreco di denaro pubblico? Come mai non si coglie l’occasione per valorizzare il Servizio pubblico e in particolare l’Ospedale San Bruno? Dobbiamo forse pensare che tale mossa sia il preludio al passaggio da ospedale di zona disagiata a ospedale territoriale?

Perché in un’Asp che in quindici anni ha subito due scioglimenti per infiltrazioni mafiose non si valorizzano i presidi locali e si preferisce incentivare le cliniche private? Non è che il recente scioglimento ha il solo fine di incentivare la privatizzazione dei servizi sanitari? Come mai una terna commissariale prefettizia tutela il privato a discapito del pubblico? Questa è la legalità imposta nella provincia di Vibo Valentia?”. Alla luce di queste riflessioni, il Comitato “San Bruno” si riserva di proporre “denuncia alla Procura della Repubblica di Catanzaro e presso la Corte dei Conti per danno erariale”.