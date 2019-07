Lavori abusivi, posta sotto sequestro un’area del litorale jonico

I militari della stazione Carabinieri Forestale di Rossano hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro una area di litorale costiero in località “Calamitti” del Comune di Calopezzati.

Il personale, intervenuto a seguito di una segnalazione, ha accertato su di una superficie di oltre diecimila metri quadri l’esecuzione di lavori di movimenti terra ovvero di pulizia, livellamento e conseguente eliminazione della duna litoranea e della vegetazione presente nell’area. L’area interessata ai lavori abusivi, denominata “Dune di Camigliano” rientra in area Sic, sito di interesse comunitario e area demaniale protetta dalla legge in quanto all’interno della fascia di metri 300 dalla battigia del mar Jonio. Area questa spesso aggredita e particolarmente attenzionata dai Carabinieri Forestale che hanno già effettuato sequestri e denunce in tale fascia costiera. In questo caso nessun tipo di autorizzazione è mai stata concessa per tali lavori le cui indagini sono tese ad individuare i responsabili che dovranno rispondere di distruzione e deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto e modifica dello stato dei luoghi. L’area interessata ai lavori abusivi è stata posta sotto sequestro preventivo.