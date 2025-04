L’Avis provinciale di Vibo ha un nuovo direttivo: Cosmo Gallizzi della comunale di Limbadi è il presidente

Dopo l’assemblea dei soci dell’Avis provinciale di Vibo, svoltasi lo scorso 29 marzo per l’elezione, tra l’altro, dei nuovi componenti del direttivo dell’associazione, gli stessi si sono riuniti nei giorni scorsi per attribuire le cariche all’interno dello stesso e quelle che comporranno l’esecutivo per il prossimo quadriennio, 2025/2028. Presidente è stato nominato Cosmo Gallizzi, già vicepresidente vicario provinciale durante il precedente mandato retto da Caterina Forelli, cui succede, nonché consigliere dell’Avis comunale di Limbadi, in cui è stato tra i pionieri della donazione e anche presidente per due mandati, dal 2013 al 2021.



Faranno parte insieme a lui dell’esecutivo: Francesco Antonio Staropoli, vicepresidente vicario (pioniere della donazione a Rombiolo, comunale che ha diretto dal 2011 a quest’anno); Aldo Angillieri, vicepresidente (anch’egli avisino di lungo corso a Mileto, sede che ha diretto dal 2016 al 2025); Fernando Cirucci, riconfermato segretario (pioniere della donazione e consigliere dell’Avis di Arena, sede che ha diretto dal 2011 al 2021); Domenica Brosio, tesoriere (carica che ricopre per il secondo mandato anche nella comunale di San Calogero). Faranno parte del consiglio direttivo, invece: Giuseppe Bilotta (Avis Filadelfia); Angelo Belvedere (vicepresidente Avis Pizzo); Alfredo Gligora (tesoriere Avis Nicotera); Francesco Politi (vicepresidente Avis Mileto); Maria Grazia Giordano (segretario Avis Mileto); Giuseppe Raffaele (tesoriere intercomunale Soriano, Sorianello Gerocarne); Raffaele Rullo (Avis Serra San Bruno); Marilisa Pizzonia (vicepresidente Avis comunale di Polia). Infine è stato riproposto nel consiglio direttivo dell’Avis regionale Calabria Nicodemo Napoli (Avis Serra San Bruno, già vicepresidente vicario della stessa regionale nel passato quadriennio). A loro il compito di prendere il testimone di un’associazione che nel giro di trenta anni, con le tre diverse gestioni (Biagio Cutrì, Nicodemo Napoli e Caterina Forelli) è cresciuta nei numeri e si è migliorata nella qualità del coordinamento delle consorelle comunali (giunte a sedici) e nella proposizione di iniziative volte a diffondere e fare amare il verbo del dono a una sempre più ampia platea, attraverso gazebo, incontri nelle scuole e nelle piazze, iniziative sportive e canore, percorsi trekking e quanto altro avesse potuto coinvolgere e appassionare alla vitale causa associativa. Sicuramente, dato il lungo corso e l’esperienza in Avis e nel volontariato di ognuno di loro ne saranno all’altezza e riusciranno ancor di più ad affinare una meravigliosa macchina di solidarietà. Dal neoeletto presidente Gallizzi un grazie al direttivo uscente per l’indiscusso impegno profuso e alla presidente Forelli per l’ottimo lavoro svolto durante il duplice mandato espletato che, tra l’altro, all’apice, ha portato l’associazione finalmente a poter acquistare una sede di proprietà. Il tutto con l’auspicio di proseguire sulla rotta tracciata e dare il meglio per questa splendida realtà associativa.