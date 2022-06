L’auto cade in un burrone: morto un ragazzo di 20 anni

Alle 2 circa della notte tra sabato e domenica una Renault Captur che stava percorrendo, all’altezza di Francavilla Marittima, la Strada Provinciale 263 tra Villapiana e Castrovillari è finita all’esterno della sede stradale cadendo in un burrone dopo un volo di quasi cinque metri.

A bordo del veicolo tre ragazzi di Castrovillari, uno dei quali, il 20enne Cristian Satriani, è deceduto all’istante e per lui l’arrivo dei soccorritori del 118 si è rivelato vano. Una giovane di 20 anni ed un 21enne hanno riportato ferite varie: se le condizioni del secondo, che era al volante, non destano preoccupazione, i medici dell’ospedale cosentino “Annunziata”, presso cui la ragazza è stata trasportata, in riferimento al suo quadro clinico non hanno sciolto la prognosi. Gli accertamenti per stabilire in maniera dettagliata le cause del sinistro sono nelle mani dei Carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Cassano Jonio.