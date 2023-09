L’attore statunitense Robert Picardo in visita a Serra San Bruno

Visita a sorpresa a Serra San Bruno di Robert Picardo, che unitamente alla moglie ed al cugino, ha voluto trascorrere momenti di serenità e spensieratezza arricchendo contemporaneamente la propria cultura ed apprezzando bellezze storiche, naturali ed architettoniche uniche. Attore statunitense giunto alla soglia dei 70 anni, Picardo è noto per aver interpretato il Dottore nel franchise di “Star Trek” e Richard Woolsey nelle serie “Stargate SG-1”, “Stargate Atlantis” e “Stargate Universe”.

Picardo ha voluto visitare le chiese del centro storico, assistendo in particolare alla Messa celebrata nella chiesa Matrice, per poi soffermarsi in località Santa Maria del Bosco ed al Museo della Certosa. Un’esperienza definita “fantastica” dall’attore che è stato accompagnato in questo suo entusiasmante tour dal sindaco Alfredo Barillari. “Sono stato in Italia 20 volte – ha dichiarato – e non posso credere di aver scoperto solo ora la Calabria. Siate più intelligenti di me”. L’invito del primo cittadino e di tutta la comunità serrese è quello di un ritorno in una terra che è sempre pronta ad accogliere a braccia aperte.