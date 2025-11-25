L’Ats di Serra si batte contro la violenza di genere: le riflessioni dell’evento “Non solo il 25 novembre”

Mettere insieme tutti gli attori sociali ed istituzionali per estirpare ogni germe di violenza di genere e rafforzare le basi di una società pienamente libera e che guarda al futuro. L’iniziativa “Non solo il 25 novembre”, promossa dall’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno nell’ambito del progetto “Pippi”, ha rappresentato un momento di riflessione ed approfondimento, di formazione delle coscienze e di apertura culturale.



Il dibattito, coordinato dalle assistenti sociali coach del progetto, Caterina Bartone e Antonia Gallace, è stato aperto dal sindaco Alfredo Barillari che, dopo aver avviato una sorta di esperimento sociale, ha fatto cenno agli effetti del patriarcato e del determinismo biologico, auspicando poi una convivenza che non possa prescindere dall’uguaglianza e dal rispetto reciproco. La proiezione del flashmob realizzato dagli alunni della scuola media “Ignazio Larussa” ha preceduto le precisazioni sul ruolo dei centri antiviolenza da parte dell’operatrice dell’associazione “Attivamente coinvolte” Maria Ionadi, che si è soffermata in particolare sulle azioni di accoglienza, ascolto, intermediazione culturale e lotta al racket della prostituzione coatta, mentre la psicologa Nicole Gagliardi ha illustrato il significato del rispetto, inteso come “valore indispensabile per vivere e comportamento adeguato lasciando libera la persona che abbiamo di fronte”, ed il concetto di consenso, abbattendo gli stereotipi che si fondano su elementi culturali sedimentati. A suo avviso, per sradicare la violenza di genere è innanzitutto necessario riconoscere le forme di controllo, processo che nasce con la gelosia e sfocia nel possesso, nell’isolamento, nell’umiliazione, negli scatti di rabbia, nelle minacce, nei ricatti emotivi e nella violenza fisica. Il capitano della Compagnia dei Carabinieri Pierantonio Tarantino ha indicato le conseguenze dei reati, precisando prima il senso ed il valore della Convenzione di Istanbul e delle varie leggi contro la violenza (sul femminicidio, sul Codice rosso, le “disposizioni di contrasto della violenza sulle donne e sulla violenza”). Spiegazioni, pareri ed opinioni sono stati anche forniti dall’ispettore di Polizia Alessandro Maccarone, dalla sindaca di Brognaturo Rossana Tassone e dal sindaco di Mongiana Francesco Angilletta. Interessante il video “La violenza digitale – Sensibilizzazione contro la violenza di genere e stereotipi” creato dalla stessa Rossana Tassone (stavolta in qualità di sociologa) con la collaborazione degli studenti della scuola di Vallelonga e del plesso di Mongiana.

Toccanti, infine, le testimonianze e le domande di studentesse che hanno affrontato il delicato argomento.