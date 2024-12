L’Ats di Serra San Bruno pubblica gli avvisi Fna: 334mila euro per i servizi di assistenza domiciliare e di supporto alle famiglie

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno ha pubblicato gli avvisi relativi al Fondo non autosufficienze sulla base della programmazione che prevede l’impiego della totalità delle risorse del Fna 2019 (152.945,26 euro) e della metà delle risorse del Fna 2020 (90.749,47 euro) per i servizi domiciliari (Supporto alla famiglia per alleggerirne il carico assistenziale mediante un complesso di interventi in favore di persone con disabilità flessibilmente adattate alle concrete esigenze dei singoli utenti, al fine di favorire la permanenza della persona disabile nel proprio ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo una soddisfacente vita di relazione). L’altro 50% delle risorse del Fna 2020 (90.749,47 euro) è stato destinato ai servizi di supporto alle famiglie e potrà essere utilizzato presso i Centri diurni per disabili autorizzati, accreditati ed iscritti all’Albo regionale. Pertanto, sarà speso un importo complessivo di 334.444,20.

Il primo avviso riguarda gli utenti, vale a dire le persone con disabilità, non autosufficienti, che necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che non siano ospitati in istituti o strutture. I beneficiari potranno scegliere, sulla scorta del Piano di assistenza individualizzato redatto dalle assistenti sociali, di usufruire per 12 mesi delle prestazioni di operatori socio-sanitari, assistenti personali/operatori socio-assistenziali o educatori professionali. La domanda, comprensiva degli allegati (tra cui l’Isee socio-sanitario), dovrà essere presentata via PEC all’indirizzo info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it oppure a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila di Serra San Bruno entro le ore 13 del 2 gennaio.

È prevista, come da delibera di Giunta regionale n. 72/2024, una quota di compartecipazione dell’utente, calcolata secondo specifiche regole. È stata stabilita la priorità nell’accesso ai servizi alle persone che hanno fatto richiesta di Progetto di vita.

Il secondo avviso riguarda gli Enti del Terzo Settore autorizzati e accreditati che dovranno fornire il servizio. In questo caso, le modalità di presentazione solo le stesse ma la scadenza è fissata per le ore 13 del 17 dicembre.

L’Ambito ha avviato un nuovo metodo di concertazione per mettere in campo la programmazione che, infatti, è stata condivisa nel Tavolo tecnico dello scorso 8 luglio con gli Enti del Terzo Settore, gli Enti che operano per fini di solidarietà e le Organizzazioni non profit di rappresentanza delle persone con disabilità. Il 17 luglio l’Assemblea di sindaci ha provveduto ad approvare all’unanimità la programmazione.

La competente commissione del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria ha poi approvato la programmazione unitaria del Fna (Fondo nazionale non autosufficienza) 2019-2020 dell’Ambito territoriale di Serra San Bruno, riconoscendo il rispetto di tutte le indicazioni della D.G.R. 331/2023 e dell’apposita check-list predisposta dallo stesso Dipartimento.

Scarica gli avvisi e i moduli di domanda: