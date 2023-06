L’associazione “Vivi Serra San Bruno” alla scoperta delle bellezze calabresi: nuovo evento all’insegna del contatto con la natura

“Essere un’associazione significa credere nel proprio territorio. Noi ci crediamo e stiamo lavorando, in sinergia, cercando di proporre tutto quello che ci distingue da altre aree”. Idee chiare quelle dell’associazione “Vivi Serra San Bruno” che si propone di valorizzare i punti di forza di un fazzoletto di terra ricco di tesori che attendono di essere scoperti a pieno.

“Il nostro impegno – spiegano i componenti del gruppo – è quello di proporre, attraverso il cammino lento, il nostro patrimonio naturalistico, storico, artistico e gastronomico. Il turismo, lo sport e la gastronomia locale sono infatti il volano di sviluppo per la nostra area montana, ma è necessaria anche una buona informazione, un proficuo confronto con altre realtà. Occorre far conoscere e valorizzare le nostre eccellenze, attuando progetti con strategie mirate”. L’assunto è che “fare parlare di Serra in bene è positivo e non a caso ogni nostro evento è legato a un sito di storico”. Concreto esempio è il prossimo appuntamento con “la cascata del Marmarico, la più alta della Calabria e dell’Appennino meridionale (114 metri), che è inserita tra le meraviglie italiane”. L’escursione guidata dall’associazione “Vivi Serra San Bruno”, prevista per il 18 giugno con raduno alle 8:30 presso il parcheggio del piazzale Certosa, promette divertimento ed un sano contatto con la natura: i 10 km del percorso (si parte dalla Regia di Ferdinandea) faranno riassaporare un mondo che spesso viene colpevolmente dimenticato.