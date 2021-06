L’associazione Valentia dona centinaia di libri al Reparto di Oncologia dell’ospedale di Cosenza

L’associazione Valentia, nota realtà associativa con numerose sedi sul territorio nazionale, promotrice di centinaia di attività culturali e sociali, in collaborazione con le note case editrici Libritalia, Meligrana editore, Mario Vallone editore, Sd Collezioni editoriali, AdHoc, Edizioni Beroe, Il Cristallo, Rubbettino Editore e Valentia Edizioni dona in totale sinergia con la sede dell’associazione di Cosenza dell’associazione Valentia, centinaia di libri al Reparto di Oncologia dell’ospedale di Cosenza.

“Auspico – commenta il presidente nazionale dell’associazione Anthony Lo Bianco – possa essere un invito per tutti a reinterpretare il significato del dono”.



Parole alle quali si aggiungono quelle del referente per la città di Cosenza dell’associazione Valentia, Nicolò Presta: “Non vogliamo e non dobbiamo dimenticare nessuno, proprio per questo motivo oggi mi sono recato come referente associazione Valentia presso il Reparto di Oncologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza per donare libri a chi ne ha bisogno.

Nei volti dei pazienti presenti in reparto si percepisce la tenacia e la voglia di lottare contro la malattia, tutto ciò dev’essere per ognuno di noi fonte di ispirazione e ci deve ricordare che nel 2021 non esiste solo il Covid. Colgo l’occasione per ringraziare il primario del Reparto di Oncologia Serafino Conforti e la psicologa Angela Piattelli per la disponibilità”.