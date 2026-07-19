L’associazione SII celebra il successo di Cosmo Primerano: la “Festa del Grano” ottiene il riconoscimento ufficiale dell’Unione Europea e del Patto Europeo per il Clima

È “con immenso orgoglio e profonda stima” che l’associazione SII esprime le più vive congratulazioni al proprio associato Cosmo Primerano per lo straordinario traguardo internazionale raggiunto. La quinta edizione locale della sua “Festa del Grano” è stata ufficialmente inserita e riconosciuta all’interno della cornice del prestigioso European Climate Pact (Patto Europeo per il Clima), promosso dalla Direzione Generale per l’Azione per il Clima della Commissione Europea.

L’evento, intitolato nella piattaforma continentale “Fifth Wheat Festival – Preservation and promotion of ‘Secria’ soft wheat”, si terrà dal 24 al 26 luglio 2026 a Serra San Bruno presso il Polo Solidale Rurale.

Questo riconoscimento formale premia l’incessante e appassionato lavoro di Cosmo Primerano nella salvaguardia della biodiversità agraria e nella valorizzazione del grano tenero antico “Secria”, una varietà autoctona resiliente ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale. A margine della notizia, il presidente dell’associazione SII, Walter Lagrotteria, ha espresso la sua soddisfazione: “l’inserimento della manifestazione ideata dal nostro associato Cosmo Primerano all’interno del Patto Europeo per il Clima rappresenta un risultato istituzionale di altissimo profilo. L’associazione SII ha tra i suoi obbiettivi sociali il sostegno a imprenditori e progetti come questo, capaci di coniugare la tutela delle identità locali con le macro-strategie comunitarie sulla sostenibilità. Cosmo Primerano – ha aggiunto – ha dimostrato che le grandi idee per il futuro del pianeta possono nascere anche dalle nostre comunità locali. Portare la Festa del Grano all’attenzione della Commissione Europea è la prova che la passione e il duro lavoro pagano sempre. Questo riconoscimento premia il cuore pulsante delle nostre tradizioni e la lungimiranza di chi, come Cosmo Primerano, protegge la nostra terra. Custodire il grano antico ‘Secria’ non significa solo guardare al passato, ma offrire soluzioni reali per l’agricoltura del futuro davanti alle sfide climatiche globali. Cosmo ha saputo trasformare la tradizione in un messaggio universale di resilienza climatica. A lui vanno i nostri complimenti e il pieno supporto per questo straordinario successo scientifico e culturale. Questo successo europeo accende i riflettori sulla Calabria che lavora, produce e tutela la biodiversità. Tutta l’associazione SII celebra questo successo, fiera di avere tra i propri membri un innovatore così lungimirante”.

Grazie alla visione dell’associato Primerano, una manifestazione nata per unire la comunità attorno alle antiche tradizioni della trebbiatura e della panificazione si trasforma oggi in un satellite event di rilevanza europea.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di istituzioni locali, esperti del settore e del dottor Rosario Previtera, Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, che aprirà i lavori con una conferenza dedicata proprio al legame vitale tra biodiversità e mutamenti climatici.

L’associazione SII si stringe attorno a Cosmo Primerano, “esempio virtuoso di come la tutela delle radici storiche e la sostenibilità ambientale possano proiettare il territorio calabrese al centro delle buone pratiche comunitarie europee”.